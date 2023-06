Oficjalnie. Wielki powrót do Realu Madryt stał się faktem

O rewolucji transferowej w Realu Madryt mówi się od kilku tygodni. Ogromną falę transferów rozpoczął Karim Benzema, który postanowił odejść do Al-Ittihad. W najbliższym czasie klub opuścić ma jeszcze Luka Modrić, który także miał otrzymać lukratywną ofertę od jednego z klubów z Arabii Saudyjskiej. Wcześniej z kolei z zespołem pożegnał się już Marco Asensio. Z tego powodu Florentino Perez planuje kilka kluczowych transferów, z których dwa zostały już potwierdzone.

Diaz oficjalnie wraca do Realu Madryt

W środowe popołudnie działacze Realu Madryt potwierdzili drugi z tegorocznych transferów. Po Judzie Bellinghamie do zespołu z Santiago Bernabeu ponownie dołączy Brahim Diaz, który był już piłkarzem "Królewskich" w sezonie 2019/2020. Ostatnie trzy lata ofensywny piłkarz spędził jednak trzy lata w Milanie, z którym m.in. zdobył pierwsze od wielu lat mistrzostwo Włoch.

Na przestrzeni trzech sezonów Brahim Diaz był jednym z podstawowych żołnierzy Stefano Piolego. W samej Serie A przyszło mu rozegrać 91 spotkań, w których strzelił 13 goli i zanotował 14 asyst. W samym sezonie 2022/2023 Hiszpan pojawił się na boisku we wszystkich rozgrywkach aż 45 razy, siedmiokrotnie trafiając do siatki i tyle samo razy notując kluczowe podanie do kolegi.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez Real Madryt na stronie internetowej klubu, 23-letni zawodnik przedłużył też kontrakt z "Los Blancos". Nowa umowa obowiązywać będzie do czerwca 2027 roku, co w przypadku potencjalnego transferu może zapewnić Realowi odpowiednie pieniądze.

To nie koniec. Real szykuje kolejne transfery

W najbliższych tygodniach możemy spodziewać się kolejnych informacji transferowych z Realem Madryt w roli głównej. Bardzo dużo mówi się o potencjalnym dołączeniu do "Królewskich" Harry'ego Kane'a, który miałby zastąpić Karima Benzemę. Spośród napastników do zespołu dołączyć może też Joselu, szukający nowych opcji po spadku Espanyolu. W plotkach pojawiają się także nazwiska Lautaro Martineza i Alphonso Davisa.