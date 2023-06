Kamery TVP "przyłapały" Szczęsnego. Tak spędza wakacje

Posezonowa przerwa to jeden z niewielu momentów, w którym piłkarze ze światowej czołówki mogą dowolnie wybrać sobie miejsce odpoczynku. Skorzystał z tego Wojciech Szczęsny, który wybrał się do Opola, by wspierać swoją żonę podczas występu na jednej z największych scen muzycznych w kraju.

