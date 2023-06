Cudem uniknął śmierci. Strącono go z trybuny na meczu. To miała być kara [WIDEO]

Zaczęło się od sprzeczki, a skończyło na próbie zabójstwa. Tak całą sprawę zakwalifikowała argentyńska policja. Szczegóły całego wydarzenia są jeszcze ustalane, ale według pierwszych informacji kłótnia miała toczyć się o dziewczynę sprawcy, która obmacywać miał uderzony mężczyzna.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Slisz trenuje z kadrą. Czy poznał już Kubę Błaszczykowskiego? "Czytałem jego książkę"

Pójdzie do więzienia za próbę zabójstwa? Grozi mu 10 lat

Partner kobiety nie wytrzymał i uderzył siedzącego na barierce kibica. Ten stracił równowagę i wpadł do fosy. Na jego szczęście była ona wypełniona wodą. Według jego relacji odległość do ziemi wynosiła około 5-6 metrów.

Policja szybko złapała 32-letniego mężczyznę, który wyprowadził cios i postawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa. Za to przestępstwo grozi nawet 10 lat więzienia. Poszkodowanemu nic wielkiego się nie stało, według dziennika "La Nacion" nie trafił nawet do szpitala.

Tej historii o Haalandzie nie znasz. Nietypowy idol Norwega. Spotkali się po latach

Poszkodowany w wywiadzie telewizyjnym przyznał, że jego zachowanie było nierozważne - mowa o wspięciu się na barierkę, z której następnie spadł.

- Przede wszystkim chcę przeprosić rodzinę i Estudiantes de La Plata, bo to klub, który kocham, i któremu nie chciałbym, żeby cokolwiek się stało. Cieszę się, że mogę dzisiaj to powiedzieć, bo gdybym nie wpadł do wody to mógłbym już nie żyć - powiedział.

Podziękował również personelowi klubowemu, policji i straży pożarnej. - Od razu mi pomogli. Brakuje mi słów, żeby im podziękować, cały czas byli przy mnie.

Smutne wnioski Smudy. Obserwował piłkarzy z ekstraklasy. Jest dla nich bezlitosny

Ostatecznie cała sprawa skończyła się jedynie na wielkim strachu. Estudiantes de La Plata zremisowali 1:1. Z Bragantino walczą o pierwsze miejsce w grupie C Copa Sudamericana. Ostatecznego zwycięzcę wyłoni dopiero ostatnia kolejka, obecnie oba kluby mają po 11 punktów.