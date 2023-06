Media: Saudyjczycy chcą wyciągnąć gwiazdę z Manchesteru City

Coraz więcej wskazuje na to, że nowy sezon ligi saudyjskiej będzie niezwykle interesujący. Wszystko za sprawą poważnych wzmocnień najmocniejszych klubów, które starają się o kolejne gwiazdy. W czwartek do zabawy dołączyło Al-Ahli, które poważnie rozważa złożenie oferty za gwiazdę Manchesteru City Riyada Mahreza.

Nie tylko Ronaldo. W Arabii Saudyjskiej zagra wiele gwiazd

W styczniu 2023 roku Al Nassr sfinalizowało pierwszy wielki transfer w historii ligi saudyjskiej. Do klubu dołączył wówczas Cristiano Ronaldo, skuszony ogromnymi pieniędzmi po nieprzyjemnym rozstaniu z Manchesterem United. Wówczas wydawało się, że dla piłkarzy grających w najlepszych ligach europejskich Arabia Saudyjska będzie doskonałym miejscem do zarobienia góry pieniędzy przed zakończeniem kariery.

Dziś już wiemy, że nie tylko najstarsi piłkarze mogą chętnie przejść do klubu z Bliskiego Wschodu. W ostatnich dniach na dużą ofensywę transferową zdecydowało się Al-Ittihad, które podpisało kontrakt z Karimem Benzemą i jest bardzo blisko pozyskania N'Golo Kante. Choć obaj zawodnicy mogli jeszcze z powodzeniem walczyć w Europie, saudyjskim działaczom udało się ich przekonać do dołączenia do ich projektu.

Także Manchester City może stracić swoją gwiazdę

W czwartkowe popołudnie w sieci pojawiły się kolejne informacje, jakoby ofensywa transferowa klubów z Arabii Saudyjskiej się nie zatrzymywała. Na celowniku Al-Ahli, które ostatni sezon zakończyło awansem do tamtejszej ekstraklasy, znalazł się jeden z zawodników Manchesteru City. Mowa o Riyadzie Mahrezie, który na Etihad Stadium spędził ostatnie pięć lat. W sezonie 2022/2023 jego forma była co najmniej zadowalająca. W 47 rozegranych spotkaniach udało mu się dla "The Citizens" zdobyć 15 goli i zanotować 13 asyst.

Mimo dalszej możliwości gry na najwyższym poziomie sam Mahrez ma rozważać przejście do Al-Ahli. Na drodze transferu może jednak stanąć sam Manchester City, który nie będzie chciał oddać swojego zawodnika bez walki. Mahrez ma bowiem kontrakt do 2025 roku. Tym samym jest więcej niż prawdopodobne, że Saudyjczycy będą musieli za Algierczyka zapłacić co najmniej kilkadziesiąt milionów euro.