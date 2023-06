Wielki wyczyn kolegi Fabiańskiego. Tego nie zrobił nikt w historii piłki nożnej

Była 90. minuta spotkania finałowego w Pradze między West Hamem United a Fiorentiną kiedy Anglicy zdobyli decydującego gola na 2:1 i zapewnili sobie zwycięstwo końcowe w Lidze Konferencji. Triumf zespołu z Wysp sprawił, że jeden z piłkarzy dokonał historycznego osiągnięcia. Mowa o Emersonie Palmierim.

Emerson Palmieri stworzył historię. Pierwszy piłkarz, który tego dokonał

28-letni Włoch został pierwszym piłkarzem w historii, który sięgnął po wygraną w niemal wszystkich rozgrywkach organizowanych przez UEFA - zarówno tych klubowych, jak i międzynarodowych. Zawodnik zapisał się w historii europejskiego futbolu. Wcześniej nikt nie sięgnął po pięć trofeów, choć należy dodać, że Liga Konferencji Europy jest organizowana dopiero od roku i nie wszyscy mieli szansę w niej grać.

Palmieri oprócz tegorocznej wygranej w Lidze Konferencji Europy ma na koncie także triumf w Lidze Mistrzów oraz Superpucharze Europy w 2021 roku z Chelsea oraz dwa lata wcześniej w Lidze Europy, także z londyńskim klubem. Ponadto podczas Euro 2020 wraz z reprezentacją Włoch sięgnął po złoty medal. Dorobek obrońcy robi wrażenie.

Aby osiągnąć komplet trofeów za rozgrywki organizowane przez UEFA, Palmieri musiałby sięgnąć jeszcze z reprezentacją Włoch po końcowy triumf w Lidze Narodów. Nie uda mu się to na pewno podczas zbliżającego się turnieju finałowego, bowiem nie znalazł się w kadrze.

Palmieri oprócz barw West Hamu oraz Chelsea reprezentował też AS Romę, Olympique Lyon oraz US Palermo. W latach 2011-12 rozegrał także 15 spotkań w kadrze Brazylii do lat 17. Od pięciu lat gra w seniorskiej reprezentacji Włoch. Dotychczas wystąpił w 27 meczach drużyny narodowej.