Gra w piłkę, ale pracuje w kopalni, bo w klubie dostawałby mniej. Reprezentuje Polskę na MŚ

Socca World Cup to mistrzostwa świata w sześcioosobowej odmianie piłki nożnej. Obecnie w Niemczech trwa turniej, na którym Polacy awansowali do fazy pucharowej. W fazie grupowej pokonali Słowenię (2:1), Urugwaj (6:0) oraz Hiszpanię (3:0). W 1/16 finału reprezentacja Polski zmierzy się ze Szkocją.

Jednym z najważniejszych piłkarzy reprezentacji Polski jest Ariel Mnochy, który występował na każdym z dotychczasowych turniejów Socca World Cup. W latach 2018 i 2019 zdobył łącznie 13 bramek. Z każdego mundialu Biało-Czerwoni przywozili też medal, ale zawsze brakowało czegoś do ostatecznego zwycięstwa. W 2018 i 2019 Polacy zajmowali drugie miejsce, a w 2022 skończyli na trzeciej pozycji. Mnochy liczy na zwycięstwo, w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" opowiedział też, co stanęło na jego drodze do profesjonalnej kariery piłkarskiej.

- Jakieś 10 lat temu mogłem zaczepić się na wysokim poziomie w piłce 11-osobowej. Przez trzy tygodnie byłem na testach w ROW-ie Rybnik. Kończyłem pracę, nie jadłem nawet obiadu, tylko od razu jechałem na trening, potem analiza taktyczna, później jeszcze jakiś basen i dopiero ok. 21.00 wracałem do domu. W końcu mogłem zjeść obiad. I następnego dnia to samo, o 5.30 rano szedłem do pracy - wspomina piłkarz reprezentacji Polski.

Taki tryb życia na dłuższą metę nie ma sensu, więc Ariel Mnochy musiał zdecydować, czy bardziej zależy mu na karierze piłkarskiej, czy pracy w kopalni. Ostatecznie wybrał kopalnię i tego wyboru nie żałuje.

- Gdybym dostał roczny urlop bezpłatny, to pewnie bym się zdecydował. Nie miałem takiej gwarancji, więc wybrałem wróbla w garści. Zwłaszcza że ten gołąb nie był znowu, kto wie jak kuszący. Tak naprawdę straciłbym pod względem finansowym. ROW oferował mi 5 tys. zł miesięcznie, więc bez szału, jak na I ligę. Wiadomo, że do tego dochodziłyby jakieś premie, ale i tak dostawałem wtedy więcej w kopalni - przyznaje.

Złoto celem Polaków mistrzostwach świata w socca. Mnochy uderza w piłkarską reprezentację

Ariel Mnochy przyznał, że na razie piłka sześcioosobowa jest jedynie hobby, ale przynajmniej w kadrze nie trzeba dokładać swoich pieniędzy, bo wszystko zapewnia im sponsor. Ma jednak nadzieję, że w przyszłości uprawianie tego sportu będzie można nazywać zawodem. Wbił też szpilkę w pierwszą reprezentację Polski.

- W reprezentacji gramy po prostu dla siebie i dla kraju. Najważniejsze jest to, że mogę występować z orzełkiem na piersi. Nie chcę za to żadnych pieniędzy. Nie widzę potrzeby motywowania nas jakimiś gratyfikacjami finansowymi. Tacy Chorwaci nic nie wzięli za udział w mistrzostwach świata w Katarze. Wielki szacunek za to. A nasi? Zajmują takie, a nie inne miejsca, a pieniądze za to biorą. Mnie by było wstyd. A i tak pokłócili się o premie. Dla mnie to jest faux pas - zaznacza.

A cel Polaków na tegoroczny turniej? Minimum finał, po którym liczy na długie i wesołe święto. Deklaruje wprost - Polska musi powalczyć o złote medale.

- Nie ma innej możliwości: mierzymy w złoto. Tym bardziej że w światowym rankingu jesteśmy na pierwszym miejscu. Łatwo nie będzie, bo z roku na rok ta dyscyplina się rozwija, pojawiają się w niej coraz bardziej uznane postaci.

Mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej sześcioosobowej można oglądać na kanale YouTube federacji Socca. Transmisje na żywo obejmują cały dzień meczowy. Kolejny mecz reprezentacji Polski zaplanowany jest na czwartek 8 czerwca o godzinie 15:10. Polacy w 1/16 finału zmierzą się z kadrą Szkocji.