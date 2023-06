Wielkie czystki w polskim klubie. Połowa drużyny odchodzi. To dopiero rewolucja

Radunia Stężyca w minionym sezonie uplasowała się na 13. miejscu w II lidze. Mało brakowało, a zespół z Pomorza zakończyłby rywalizację spadkiem. Nad 15. Górnikiem Polkowice, który pożegnał się z rozgrywkami, zespół z Kaszub miał zaledwie dwa punkty przewagi.

Radunia Stężyca przejdzie diametralne zmiany. 17 piłkarzy odchodzi

Kilka tygodni temu klub ze Stężycy ogłosił zmiany w sztabie szkoleniowym. Na stanowisku pierwszego trenera Ukraińca Ostapa Markewycza zastąpił Szymon Hartman. Asystentem został Mateusz Michniewicz, a więc syn byłego selekcjonera reprezentacji Polski, Czesława Michniewicza.

To nie koniec zmian w zespole z Pomorza. Kadra drużyny zmniejszy się aż o 17 nazwisk. Klub ogłosił, że po sezonie odchodzą: Kacper Czajkowski, Sebastian Deja, Eduardo Soares, Marcel Górski, Przemysław Kita, Jakub Letniowski, Dmytro Prichna, Maciej Orłowski, Cezary Sauczek, Radosław Stępień, Paweł Wojowski, Bartosz Zynk, Ednilson Furtado, Michał Leszczyński, a także przebywający na wypożyczeniu Janusz Surdykowski i Wojciech Jakubik. Ponadto na zakończenie kariery zdecydował się kapitan Rafał Kosznik.

Z zespołu mogą odejść jeszcze Tomasz Dejewski, Szymon Nowicki oraz Kacper Tułowiecki. Ten pierwszy został wystawiony na listę transferową, a pozostali dwaj toczą rozmowy z władzami klubu odnośnie dalszej współpracy.

Rozstanie z 17 piłkarzami oznacza, że Radunia będzie musiała ostro zbroić się podczas letniego okna transferowego. Na ten moment w kadrze zespołu zostało tylko 16 zawodników, co oznacza, że nie tylko jest to za mało, aby wypełnić całą ławkę rezerwowych, ale też nie łatwo organizować treningi przy takiej liczbie graczy. Ponadto jeśli zespół ze Stężycy ma aspiracje sięgające wyżej niż 13. miejsce w II lidze, to powinien się solidnie wzmocnić.