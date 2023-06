Messi wybrał najlepiej, jak mógł. Barcelona może się cieszyć, że transfer upadł

Robert Lewandowski nie ukrywał, że duet z Leo Messim byłby spełnieniem marzeń. O tym samym śnili fani Barcelony, którzy mieli prawo wierzyć, że powrót Argentyńczyka stanie się rzeczywistością. Pobudka z tego snu okazała się brutalna, ale może okazać się też zimnym prysznicem dla Katalonii: czas rozpiąć kajdanki z wygrawerowanym nazwiskiem Messiego i zacząć żyć w nowej erze, całkowicie po swojemu.

Akcja z powrotem Messiego była skazana na niepowodzenie

Sadze transferowej towarzyszyły tony sentymentów, wspomnień i uniesień. Gerard Romero wyliczał procentowe prawdopodobieństwo powodzenia operacji, a Joan Laporta i jego ludzie stawali na głowie, aby jak najbardziej zbliżyć się do pomyślnego zakończenia. Sęk w tym, że happy endu nie mogło być.

Romantyczny sequel z Argentyńczykiem w Barcelonie rozpalił marketingowców. O "Blaugranie" znów było głośno, wzrosły jej słupki, co mogło przynajmniej częściowo zrekompensować klapę w europejskich pucharach. Barcelona nie może pozwolić sobie na to, by nie było o niej głośno. Jednemu z największych i najpopularniejszych klubów świata to po prostu nie przystoi. Więcej ugrać jednak nie mogła.

Zważywszy na to, jak Barcelona ma związane ręce przez Finansowe Fair Play La Ligi, władze klubu nie byłyby w stanie zaoferować Messiemu oferty, z której ten byłby zadowolony. Transferów z klubu nie da się zrobić naprędce. Poza tym La Liga długo analizowała plan Barcelony, a czas nie działał na jej korzyść.

Swoje zrobiła też sztucznie nakręcana presja ze strony Jorge Messiego, ojca i zarazem agenta Leo. Jeśli dla samego piłkarza było jasne, że nie przejdzie on do Barcelony, to po co Jorge Messi wciąż spotykał się z Laportą? Być może w ten sposób sztucznie podbijał wartość umowy w Stanach bądź Arabii.

Istotny jest też wywiad samego Messiego, którego udzielił "Mundo Deportivo" i "Sportowi". Piłkarz wspominał o ryzyku, jakie wiąże się z deklaracją przejścia do zmagającej się z problemami finansowymi Barcelony.

- Oczywiście bardzo chciałem wrócić do Barcelony, byłem tym podekscytowany, ale z drugiej strony, po tym, co już przeżyłem, nie chciałem ponownie znaleźć się w tej samej sytuacji. Musiałem czekać na to, co się stanie i zostawić moją przyszłość w czyichś rękach. Chciałem sam podjąć decyzję, myśląc o sobie, o mojej rodzinie - mówił. To już dało wiele do myślenia. Wszystko było przeciwko temu transferowi, nawet jeśli zapowiadał się wręcz bajkowo.

Trzeba zrozumieć Messiego w tym wszystkim

Po zdobyciu mistrzostwa świata Messi nie musiał już nic nikomu udowadniać. Zrzucił z siebie balast, który przypominał 16-tonowy ciężar z kreskówek. Nie musi się zmagać z presją, jaką odczuwał wcześniej w Barcelonie i przez dwa lata w Paryżu, gdzie parcie na sukcesy jest ogromne. Sam przecież narzekał na to, jak źle czuł się w stolicy Francji. Zarówno on, jak i jego rodzina.

Nie powinno dziwić, że chce zejść w cień, na nowo poczuć radość z życia i futbolu. Miami może pozwolić mu to odzyskać. Nie odczuje tu stresu takiego, jak w Barcelonie. Co prawda będzie na świeczniku, ale nie takim jak dotychczas. Już nic nie musi. Ale to nie koniec argumentów za Florydą.

Messi w końcu postawił granice w zdrowy sposób, jak na dorosłego człowieka przystało. Nie chciał być zależny od transferów i dziesiątek czynników zewnętrznych. Postawił na to, na czym zależy mu najbardziej - na sobie, rodzinie i zachowaniu czystej głowy. Wydarzenia z lata 2021 były dla niego traumatyczne, bo los zmusił go do tego, by odejść z miejsca, które kocha. Nie chciał przechodzić podobnego cierpienia drugi raz. Argentyńczyk dba o swoje zdrowie psychiczne. Stawia siebie na pierwszym miejscu, a nie ludzi dookoła, ich żądania, życzenia i pragnienia.

Barcelona nie powinna żałować

W Barcelonie i tak mogą wyciągnąć z decyzji Messiego sporo pozytywnych wniosków. Laporta może w końcu się pogodzić z tym, że era powiązania z Argentyńczykiem wreszcie dobiegła końca. Należy budować zespół bez myśli o nim.

Można też wątpić, czy faktycznie Messi jest dziś Barcelonie potrzebny. Prawdopodobnie Mateu Alemany, dyrektor sportowy, sam do końca nie chciał tego transferu. Znowu trzeba byłoby budować skład wokół Leo, znowu hiszpańskie media pisałyby o "messidependencii". Messi nie mógł być częścią długofalowego projektu, którego celem jest powrót za kilka lat na sam szczyt.

Alemany może zatem dalej skupić się na zmniejszaniu limitów, szukaniu oszczędności i takich transferach, by wszystkie formacje prezentowały wysoki poziom. Przyjście Messiego mogłoby ograniczyć jego plany na lato.

Czysto sportowo, doceniając umiejętności Messiego, można ubolewać, że pożegnał się z piłkarską Europą, już chyba na dobre. Ale transfer do Interu Miami to też sygnał, że czas legend z początku wieku dobiega powoli końca. A wybór Argentyńczyka trzeba uszanować. Jego świadome stawianie granic, dbanie o strefę komfortu, którą też poniekąd poszerza, bo sprawdzi nowe środowisko do życia, jakim będą Stany Zjednoczone.

Dla obu stron, czyli Barcelony i Messiego, to paradoksalnie najlepsze rozwiązanie. Nie mają czego żałować. Kończy się piękna, niezapomniana historia, a przynajmniej jej piłkarski rozdział.