Biała plama w polskiej piłce. Niewiarygodne. W tym mieście III liga to sufit

106 tysięcy - tyle ludzi zamieszkuje obecnie położony w województwie kujawsko-pomorskim Włocławek. To 34. największe miasto w naszym kraju. I choć słynie ono z wielu sportowych sukcesów m.in. mistrzostwa Polski w koszykówce, boksie czy wioślarstwie, to wcale nie kocha się tam piłki nożnej. Choć w przeszłości działało kilka klubów, to żaden z nich nie zawojował piłkarskiej mapy Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Były prezes Wisły Płock: Ja bym ich tam rozerwał

Włocławek futbolem nie stoi. Tylko sezon w II lidze. Pustynia

Kujawiak Włocławek, Lider Włocławek czy Włocłavia Włocławek - między innymi te drużyny istniały bądź istnieją po dzień dzisiejszy we Włocławku. Nie są to jednak zespoły, które osiągnęłyby w przeszłości coś wielkiego.

Największym sukcesem włocławskiej piłki nożnej są występy Kujawiaka i Włocłavii na drugim szczeblu rozgrywkowym w naszym kraju, a więc ówczesnej II lidze. W sezonie 1997/1998 ten drugi klub zajął w niej ostatnie miejsce i spadł. Z kolei w sezonie 2004/05 ósme miejsce w II-ligowych rozgrywkach zajął Kujawiak. Drużynę przeniesiono do pobliskiej Bydgoszczy. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o grę włocławian na zapleczu ekstraklasy. W tabeli wszechczasów włocławskie zespoły zajmują odpowiednio 193. oraz 143. pozycję. W ekstraklasie kluby z tego miasta nie grały nigdy.

Upadły klub się odradza. Niewiarygodne. Mogą przejść do historii polskiej piłki

Kujawiak odniósł jeszcze jeden znaczący sukces. Rok po zakończeniu sezonu na ósmym miejscu w lidze, dotarł aż do ćwierćfinału Pucharu Polski. W 2008 roku klub został jednak rozwiązany. Ponadto po latach wyszło, że był zaangażowany w korupcję. Wyrok w tej sprawie zapadł w 2014 roku. W sądzie wyszło, że włocławianie ustawiali m.in. mecze swojego najlepszego sezonu ligowego - a więc sezonu 2004/05.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Włocłavia Włocławek funkcjonuje do dziś, choć nie zdołała już nawiązać do swojego najlepszego sezonu sprzed 25 lat. Klub w XXI wieku grał mecze wyłącznie na czwartym i piątym szczeblu rozgrywkowym, a więc w III i IV lidze. W tym sezonie Włocłavia zajęła drugie miejsce w IV lidze z dorobkiem 73 punktów po 34 meczach.

W tym województwie tak źle nie było od 15 lat. Pierwszy sezon bez ekstraklasy stał się faktem. Dramat

W mieście działa także Lider Włocławek, który podobnie jak Włocłavia, występuje na piątym szczeblu rozgrywkowym. Zajął 16. miejsce w tabeli. W przeszłości nie odniósł większych sukcesów. Od 2018 roku występuje w IV lidze, a wcześniej grał też przez kilka sezonów w III lidze. W sezonie 2008/09 przystąpił do rozgrywek od B Klasy.

W przeszłości we Włocławku funkcjonowały także sekcje piłkarskie w Anwilu czy AZS-u. Występowały także takie zespoły jak: Czarni, Wisła czy WAP Włocławek, jednak głównie na poziomie IV-ligowym bądź okręgowym. Włocławek jest siódmym największym polskim miastem, które nigdy nie miało ekstraklasy. Przed znajdują się m.in. Ruda Śląska, Gorzów Wielkopolski, Elbląg, Dąbrowa Górnicza, Koszalin czy Zielona Góra.