Media: Do Barcelony wpłynęła sensacyjna oferta. Jej autorem Neymar

Neymar był piłkarzem FC Barcelony w latach 2013-2017. Potem przeszedł do Paris Saint-Germain, które miał poprowadzić na sam szczyt europejskiej piłki. Ostatecznie udało się tylko raz awansować do finału Ligi Mistrzów w 2020 r. Dziś mówi się, że Neymar jest na wylocie i może szukać miejsca, gdzie mógłby się postarać o wygranie wymarzonej Złotej Piłki.

Neymar bohaterem sensacyjnego transferu?

Co prawda Neymar ma ważny kontrakt z PSG jeszcze przez dwa lata, ale są głosy, że może opuścić Paryż już tego lata. Miał być liderem paryżan w marszu po triumf w Lidze Mistrzów, ale mistrz Francji nie zdobył w ciągu sześciu lat żadnego europejskiego trofeum.

Trudno było wskazać nowy, potencjalny kierunek dla Neymara. W ostatnich dniach pojawiały się informacje o zainteresowaniu Chelsea, a nawet oficjalnych rozmowach władz "The Blues" z przedstawicielami PSG i Brazylijczyka.

Przejście Leo Messiego do Interu Miami otworzyło dla Neymara nowy kierunek, czyli powrót do FC Barcelony. Władze "Blaugrany" zabiegały o to, by Argentyńczyk zaliczył głośny powrót do stolicy Katalonii, ale ostatecznie do niego nie dojdzie. Według doniesień "Sportu" taki obrót spraw chciało wykorzystać otoczenie Brazylijczyka, które miało nawet zaoferować go "Dumie Katalonii". Informacja pojawiła się zaledwie trzy godziny po oficjalnym ogłoszeniu Messiego w Interze Miami.

Zdaniem "Sportu" środowisko Neymara chce wykorzystać fakt, że Barcelona wciąż może mieć potrzebę podpisania wielkiej gwiazdy, która będzie seryjnym strzelcem obok Roberta Lewandowskiego. W dodatku może się zwolnić miejsce dla drugiego skrzydłowego, ponieważ najprawdopodobniej odejdzie przynajmniej jeden z trójki Ferran Torres, Ansu Fati, Raphinha.

Problemem może być pensja zawodnika, która siłą rzeczy byłaby jedną z najwyższych w klubie. Władze Barcelony obawiają się, że transfer Neymara negatywnie wpłynie na operację obniżenia limitu wynagrodzeń. Oficjalnie nie chcą podejmować negocjacji z piłkarzem i jego agentami, a także z samym PSG i nie mają Neymara w swoich planach transferowych. Zdają sobie sprawę, że temat jest możliwy do podjęcia, ale traktują go jako ostateczność.

W tym sezonie Neymar strzelił 18 goli i zaliczył 17 asyst w 29 meczach dla PSG. Od połowy lutego zmaga się z kontuzją kostki. Transfermarkt wycenia go na 70 mln euro.