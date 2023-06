Wielki plan Arabii Saudyjskiej. To po to kuszą Lewandowskiego. "Nie jest większą gwiazdą"

Kluby z Arabii Saudyjskiej od kilku miesięcy są bardzo aktywne na rynku transferowym. Pod koniec zeszłego roku Al-Nassr pozyskał Cristiano Ronaldo, a w środę 7 czerwca Al-Ittihad ogłosił podpisanie kontraktu z Karimem Benzemą. Spekuluje się, że niebawem może tram trafić między innymi N'Golo Kante.

Spektakularne transfery saudyjskich klubów. "Kraj nie jest taki, jak się go przedstawia"

Transfery te mogą zaskakiwać, gdyż wspomniane kluby są na peryferiach wielkiej piłki i nie gwarantują walki o najcenniejsze trofea. Decydujące w tym wypadku są zapewne argumenty finansowe, ale można zastanawiać się, co zyskują na tym Saudyjczycy?

W rozmowie z WP SportoweFakty saudyjski dziennikarz Abdulmohsen Algabbani wyjaśnił, że te działania nie są nastawione wyłącznie na aspekt sportowy, chodzi także o promocję kraju. - Arabia Saudyjska cierpiała na tym, że ma zły wizerunek za granicą (między innymi za sprawą zabójstwa dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego - red.). Potrzebujemy możliwości pokazania i powiedzenia światu, że kraj nie jest taki, jak się go przedstawia. I że się zmienia! A futbol wydaje się być dobrym "językiem", aby to przekazać - powiedział.

O silnych związkach państwa z klubami może świadczyć to, że niedawno te najbardziej znane (Al-Ittihad, Al-Nassr, Al-Hilal i Al-Ahli) zostały przejęte przez państwowy fundusz inwestycyjny (PIF). Algabanni przyznał, że same nie byłyby one w stanie przeprowadzić tak kosztownych ruchów. - To instytucje rządowe, nie kluby, mogą realizować takie projekty jak ten, o którym mówimy. Kluby same w sobie nie mają takiej mocy sprawczej - dodał Algabbani. Należy zaznaczyć, że takie działania wpisują się w tzw. sportwashing, czyli wykorzystanie sportu przez osoby bądź instytucje w celu poprawy nadszarpniętej reputacji.

Robert Lewandowski w Arabii Saudyjskiej? "Oczywiście, że tak!"

Niedawno niemieckie media przekazały, że Saudyjczycy interesują się także Robertem Lewandowskim. Algabbani nie ma wątpliwości, że tamtejsze zespoły byłyby w stanie przekonać Polaka i zaspokoić jego żądania finansowe. - Oczywiście, że tak! Lewandowski nie jest większą gwiazdą niż Ronaldo czy Messi. Tymczasem jeden z nich już tu jest, a o drugim też się mówi (miał ofertę z Al-Hilal, ale zdecydował się na Inter Miami - red.). No i wspomniany Benzema, który też już jest "zaklepany" - stwierdził.

O tym, że takie ruchy dają efekt, Arabia Saudyjska przekonała się przy okazji transferu Ronaldo. Jego przybycie do kraju relacjonowały media z całego świata, także te niezajmujące się sportem. - To była wielka rzecz, duże wydarzenie - podsumował Algabbani.

Warto przypomnieć, że Arabia Saudyjska chciałaby też pójść drogą Kataru i zorganizować piłkarskie mistrzostwa świata. Wraz z Egiptem i Grecją ubiega się o organizację turnieju w 2030 roku.