Inter Miami chce stworzyć klub przyjaciół Messiego. Kolejny gwiazdor na celowniku

W czwartek wieczorem przez media przewinęły się nazwiska trzech piłkarzy, którzy mieliby dołączyć do Interu Miami - Sergio Busquets, Jordi Alba i Luis Suarez. Cała trójka miałaby znaczący wpływ na aklimatyzację Leo Messiego na Florydzie, przy czym temat Busquetsa jest w klubie od kilku miesięcy. Według ostatnich doniesień na listę transferową trafiło kolejne głośne nazwisko, które jest powiązane z Messim.

Reprezentacyjny kolega Messiego na celowniku Interu Miami

Jak podaje Fabrizio Romano, Inter Miami sprawdza możliwość sprowadzenia Angela Di Marii, który jest w bardzo dobrych relacjach z Leo Messim. Ta dwójka miała znaczący wpływ na ostatnie sukcesy "Albicelestes", czyli triumf w Copa America i mistrzostwo świata.

Pewne jest, że Di Maria nie przedłuży kontraktu z Juventusem i w lipcu opuści Turyn po zaledwie jednym sezonie. Zagrał w 40 meczach dla "Starej Damy" we wszystkich rozgrywkach, zdobywając osiem bramek i notując siedem asyst. Zdążył pożegnać się z kibicami.

"Doszedłem do końca trudnego i skomplikowanego etapu, aby pomóc klubowi w dalszym zdobywaniu tytułów, ale nie było to możliwe. Odchodzę z gorzkim posmakiem niepowodzenia, ale ze szczęściem, że zabiorę ze sobą wielu przyjaciół z tej wspaniałej szatni, której byłem częścią. Dzięki nim zawsze czułem się jak w domu. Będę was nosił w moim sercu" - napisał w treści posta na Instagramie.

Inter Miami może zatem ściągnąć zawodnika zupełnie za darmo. Według argentyńskiego dziennikarza Cesara Luisa Merlo władze klubu z Florydy kontaktowały się już z otoczeniem Di Marii, które przedstawiło im oczekiwane warunki ewentualnego kontraktu. Sam piłkarz nie traktuje opcji z USA jako najpoważniejszej. Głównym celem dla niego jest pozostanie w Europie, trwają rozmowy zawodnika z Benfiką Lizbona. Di Maria grał już w drużynie "Orłów" w latach 2007-2010.

Angel Di Maria skończył w lutym 35 lat. W przeszłości grał m.in. w Realu Madryt, Manchesterze United i Paris Saint-Germain. Transfermarkt wycenia go na dziesięć milionów euro.