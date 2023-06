Bayern finalizuje pierwszy duży transfer. Osłabia największego rywala

Po średnio udanej końcówce sezonu 2022/2023 w Bayernie Monachium dochodzi do dużych zmian. Z klubu zwolnieni zostali m.in. Oliver Kahn i Hasan Salihamidzić. Coraz więcej wskazuje, że sporo zmieni się także w pierwszym składzie drużyny. Już w przyszłym tygodniu do zespołu dołączyć ma jeden z piłkarzy rozstających się z Borussią Dortmund, Raphael Guerreiro.

Wzmocnienie na lewą flankę

Informacje o nadchodzącym transferze doświadczonego Portugalczyka poinformował dziś Fabrizio Romano. Co z punktu widzenia Bayernu jest najważniejsze, transfer nie będzie wymagał wyłożenia na stół wielu milionów euro. Guerreiro zdecydował się bowiem nie przedłużać kontraktu z Borussią Dortmund i od lipca będzie wolnym zawodnikiem.

W zespole z Monachium nowy nabytek zastąpi swojego rodaka, który z końcem sezonu odszedł z klubu. Grający na lewej obronie Guerreiro wskoczy w miejsce Joao Cancelo, dla którego półroczne wypożyczenie okazało się zupełnie nieudane. Z tego powodu Portugalczyk zdecydował się na powrót do Manchesteru City, który stara się mu znaleźć nowego pracodawcę.

Transfer dopięty na ostatni guzik

Według Fabrizio Romano transfer Raphaela Guerreiro jest już pewny. W ostatnich dniach władze Bayernu Monachium doszły do porozumienia z zawodnikiem w sprawie kontraktu. W przyszłym tygodniu z kolei mają mieć miejsce badania medyczne i oficjalne podpisanie umowy.

W barwach Borussii Dortmund od sezonu 2016/2017 rozegrał 221 spotkań we wszystkich rozgrywkach. W tym czasie udało mu się strzelić 39 goli i zanotować 48 asyst. Portugalczyk wielokrotnie był jedną z najjaśniejszych postaci w swoim zespole, prowadząc go do wielu zwycięstw.