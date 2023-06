Dramat jednokrotnego mistrza Polski. Spadek to początek. "Trzeba się z tym pogodzić"

Jeszcze w sezonie 2018/2019 Garbarnia Kraków grała w I lidze. Sensacyjny wtedy beniaminek nie poradził sobie całkowicie na zapleczu ekstraklasy i zakończył sezon na ostatnim meczu z dorobkiem zaledwie 21 punktów. Po spadku klub w kolejnych trzech sezonach zajmował odpowiednio - siódme, siódme i ósme miejsce. Aż przyszły zakończone w miniony weekend rozgrywki 2022/2023. W nich Garbarnia zajęła przedostatnie, 17. miejsce w tabeli i po sześciu latach ponownie zagra w III lidze. Po zakończonym sezonie klub poinformował, że nie przedłuży wygasającego z końcem miesiąca kontraktu z trenerem Maciejem Musiałem.

Garbarnia Kraków może przystąpić do rozgrywek IV ligi

Tylko czy Garbarnia faktycznie zagra z kolejnym sezonie w III lidze? Według medialnych doniesień nie jest to takie pewne ze względu na problemy finansowe krakowskiego klubu. - Zarząd RKS Garbarnia analizuje sytuację, rozpatrując dwa możliwe scenariusze na najbliższy sezon. Wiążą się one bezpośrednio z budżetem pierwszej drużyny. W najbliższych dniach, po zakończeniu sezonu, wyjaśni się wiele kwestii w tej sprawie, kiedy to zostanie podjęta ostateczna decyzja. W pierwszej kolejności brana jest pod uwagę rywalizacja na poziomie trzeciej ligi - poinformował rzecznik prasowy Garbarnii, Rafał Stary, cytowany przez portal podkarpacielive.pl.

Z kolei portal igol.pl zapytał o to dyrektor zarządzającą klubem, Katarzynę Woyda, która potwierdziła, że klub może przystąpić do rozgrywek w IV lidze, chociaż sama optuje za grą w III. - Nie ma w Polsce klubu, który bez wsparcia miasta czy prywatnego inwestora utrzymuje drużynę seniorów z własnych środków - podkreślała.

Według wyliczeń portalu IV liga to zdecydowanie mniejszy koszty, jeśli chodzi o same wyjazdy. "Mówi się, że IV liga kosztuje kluby nawet od 20 do 30 proc. mniej w porównaniu z wyższym szczeblem" - czytamy. Dodatkowo klub inwestuje w rozwój młodzieży i utrzymuje się z własnych środków, bez dotacji z miasta.

- Nie udało nam się utrzymać na szczeblu II ligi, natomiast trzeba się z pewnymi rzeczami oswoić i pogodzić. Trzeba próbować walczyć w III lidze. Tak ja przynajmniej to widzę i tak uważam. To jest moje zdanie, lecz jest też wiele innych czynników, które będą kluczowe dla podjęcia decyzji, w której lidze wystartujemy, i to będzie decyzja zarządu, nie moja - dodawała Woyda.

Ostatni raz Garbarnia Kraków występowała w IV lidze w sezonie 2007/2008.