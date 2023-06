Lukas Podolski podpisał kontrakt ze światowym gigantem. Trener i mentor

Od 8 do 18 czerwca gracze w World of Tanks Blitz będą mogli wziąć udział w zadaniu dla najlepszych strzelców. Przechodząc poszczególne etapy dostaną nagrody w grze wprost od Lukasa Podolskiego wliczając w to awatara, tło profilowe, cyfrową koszulkę piłkarską z autografem, specjalny kamuflaż piłkarski i wiele więcej.

Lukas Podolski w grze World of Tanks Blitz

„Wejść do gry, w której są miliony graczy to fantastyczne uczucie," powiedział Lukas Podolski. „World of Tanks Blitz oferuje świetną zabawę i rozgrywkę, przełamując bariery. Przygotowałem specjalne zadanie dla czołgistów, w którym mogą wygrać ode mnie ekskluzywne nagrody. Nie mogę doczekać się ich reakcji jak zobaczą mnie w grze i jestem przekonany, że będą się doskonale bawić!"

Sezony to nowa zawartość w World of Tanks Blitz, która każdorazowo rozciągać się będzie na 3 miesiące i zapewni graczom nowe wydarzenia, operacje, nagrody połączone jednym stylem, tematyką oraz angażującą fabułą. Sezon 1 nosi nazwę Retrotopia i jest utrzymany w klimacie retrofuturyzmu. Przez najbliższy kwartał czołgiści będą poznawać historię wspaniałego miasta, zdobywać lokalną walutę Kitcoins oraz wynajdywać trzy wysokopoziomowe czołgi: Magnate, Fixer i Regressor.

„Cały czas jesteśmy zajęci tworząc nowe doświadczenia dla graczy i eksperymentując z różnymi stylami," mówi Ilya Goncharov, WoT Blitz Content Creator Lead. „Z Sezonem 1 dodajemy nowy światy gdzie mieszają się technologia, luksus oraz elegancja. Zapraszamy naszych graczy do doświadczenia ewolucji tego uniwersum."

Informacje o World of Tanks Blitz

World of Tanks Blitz to międzyplatformowa, darmowa, drużynowa gra akcji MMO poświęcona zaciętej walce czołgów. Dostępna na iOS, macOS, Android, Windows 10, Steam i Nintendo Switch, gra pozwala graczom kontrolować ponad 400 legendarnych pojazdów opancerzonych. World of Tanks Blitz to nowatorskie i lekkie podejście do gatunku, które nagina zasady rzeczywistości, wprowadzając zróżnicowanie w walkach czołgów. Głęboka mechanika i realistyczne modele fizyczne w autentycznych i alternatywnych sceneriach historycznych łączą się, tworząc płynną rozgrywkę i różnorodność taktyczną.

Informacje o MS-1

MS-1 to wiodące mobilne studio deweloperskie Wargaming stojące za World of Tanks Blitz, znaną grą wieloplatformową, oraz World of Warships Blitz, mobilną morską grą bojową. Oba tytuły mogą pochwalić się ponad 200 milionami pobrań. MS-1 to międzynarodowe studio z biurami w Wilnie, Mińsku, Moskwie, Szanghaju i Berlinie. Wielokulturowy zespół składa się obecnie z ponad 360 specjalistów z różnych środowisk i doświadczeń we wszystkich dyscyplinach, w tym w zakresie tworzenia, rozwoju, wydawania gier i bieżących operacji. Ta różnorodność kulturowa pomaga dostarczać gry, które trafiają do rozmaitych odbiorców na całym świecie. Niedawno otwarte biuro w Wilnie mieści stale rosnący zespół rozwijający dwa niezapowiedziane projekty z kategorii akcja/strzelanie, w tym zupełnie nowe IP.