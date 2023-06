Wielki powrót reprezentantki Polski. PSG "z przyjemnością ogłasza"

Katarzyna Kiedrzynek zadebiutowała w profesjonalnym klubie w 2004 roku. Wówczas występowała w barwach Motoru Lublin. Trzy lata później przeniosła się do Górnika Łęczna, gdzie grała do 2013 roku. Wtedy zainteresowało się nią Paris Saint-Germain. Następne siedem lat spędziła właśnie w klubie ze stolicy Francji. Rozegrała w nim 121 meczów.

PSG podpisało kontrakt z Polką. "Z przyjemnością"

Kiedrzynek w latach 2020-2023 występowała w VfL Wolfsburg, gdzie gra także Ewa Pajor. Obie Polki odniosły w tym czasie szereg sukcesów. Trzykrotnie triumfowały w lidze niemieckiej kobiet i w rozgrywkach Pucharu Niemiec. Na koncie ma 27 meczów. Nie pojawiła się w składzie na finał Ligi Mistrzyń, który rozegrano przed kilkoma dniami. W nim VfL Wolfsburg przegrał 2:3 z FC Barceloną.

Teraz polska bramkarka wraca do Paryża, o czym oficjalnie poinformował klub. "Paris Saint-Germain z przyjemnością ogłasza powrót Katarzyny Kiedrzynek do stołecznego klubu. Bramkarka podpisała z Les Rouge et Bleu kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2025 roku" - czytamy. Nie wiadomo, czy umowa ta w późniejszym czasie ulegnie przedłużeniu, czy zawodniczka zdecyduje się na inny ruch.

Kiedrzynek wiele nagród zdobyła też przed występami w Wolfsburgu. Z PSG sięgnęła po Puchar Francji w 2018 roku. Dwukrotnie dotarła też do finału Ligi Mistrzyń, ale nie zdobyła trofeum. Trzykrotnie wybierano ją najlepszą bramkarką ligi francuskiej. Na koncie ma także ponad 50 meczów w żeńskiej reprezentacji Polski.