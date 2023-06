Wieczysta rusza na łowy. Ma na celowniku króla strzelców z wyższej ligi

Według najnowszych doniesień Marcin Firlej jest celem transferowym Wieczystej Kraków. Ma już spore doświadczenie w niższych ligach za sprawą występów w Garbarni Kraków, Pogoni Siedlce, Motorze Lublin i Zniczu Pruszków. Z tym ostatnim właśnie awansował do 1. ligi jako król strzelców.

Jesienią najpoważniejszym konkurentem Wieczystej Kraków w walce o awans do 2. ligi był ŁKS Łagów, ale musiał się wycofać z rozgrywek z powodu problemów finansowych. Wiosną do gry wkroczyła Stal Stalowa Wola i to ona najprawdopodobniej wygra rozgrywki grupy IV 3. ligi i awansuje szczebel wyżej.

Na dwie kolejki przed końcem Wieczysta traci cztery punkty, ale krakowianie zagrają tylko jeden mecz - z Podhalem Nowy Targ. Potem dostaną walkowera za odwołane starcie z Łagowem. Tylko katastrofa Stali mogłaby dać Wieczystej awans.

W Krakowie liczą się z tym, że teraz awansu może nie być i plany o podboju 2. ligi trzeba będzie odłożyć w czasie. Wieczysta chce w przyszłym sezonie uniknąć walki do ostatniej kolejki i już szuka wzmocnień.

Według TVP Sport na celowniku Wieczystej znalazł się Marcin Firlej, napastnik Znicza Pruszków. W tym sezonie 2. ligi strzelił 21 bramek, zostając królem strzelców rozgrywek. Walnie się przyczynił do awansu Znicza do 1. ligi.

Gdyby Firlej trafił do Wieczystej, przyszedłby na zasadzie wolnego transferu, bowiem ma umowę ze Zniczem ważną do 30 czerwca. Na ten moment nie ma głosów, aby miał ją przedłużyć. Wieczysta chce go skusić wizją swojego projektu.

Firlej zagrał we wszystkich 34 meczach drugiej ligi. Do dorobku 21 bramek należy doliczyć sześć asyst. Ma też na swoim koncie występ w Pucharze Polski.