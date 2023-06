Media: Gigant ruszył po Neymara. Rozmowy ruszyły

PSG w zakończonym w sobotę sezonie Ligue 1 wywalczyło jedenaste mistrzostwo Francji w historii klubu. Paryżanie po obronie trofeum muszą skupić się na jak najlepszym wykorzystaniu okna transferowego. Z klubu odejdą Lionel Messi i Sergio Ramos, a dodatkowo z funkcji trenera został zwolniony Christophe Galtier.

Neymar coraz bliżej przejścia do Premier League. Chelsea rozpoczęła rozmowy

Messi nie jest jedynym zawodnikiem linii ofensywnej, który opuści PSG w letnim oknie transferowym. Z klubem pożegna się również Neymar, a w mediach pojawiają się kolejne doniesienia na temat jego przyszłości. Niedawno Brazylijczyk dostał gigantyczną ofertę od jednego z saudyjskich klubów, jednak nie zdecydował się jej przyjąć.

Od dłuższego czasu mówi się o tym, że napastnik trafi do Premier League. Najpoważniejszym kandydatem do przejęcia Neymara jest Chelsea, co potwierdzają informacje Alexisa Bernarda. Według ustaleń dziennikarza portalu le10sport.com londyński klub rozpoczął już oficjalne negocjacje z PSG. Dodał również, że Chelsea bardzo zależy na ściągnięciu 31-latka.

Neymar od początku sezonu prezentował się z bardzo dobrej strony, Wystąpił w 20 spotkaniach ligowych, w których strzelił 13 bramek i zanotował 11 asyst. Miał też spory wkład w awans PSG do 1/8 finału Ligi Mistrzów, strzelając w fazie grupowej dwa gole i dokładając trzy asysty.

W lutym jego sezon się zakończył, a wszystko za sprawą poważnej kontuzji kostki. Brazylijczyk przeszedł operację i od tego momentu nie powrócił jeszcze na boisko. Dodatkowo jego relacje z klubem bardzo się pogorszyły, o czym świadczy między innymi opuszczenie fety po wywalczeniu mistrzostw na rzecz zawodów Formuły 1.

PSG zakończyło sezon z dorobkiem 85 punktów. Tylko jeden punkt mniej zgromadzili wicemistrzowie z Lens (84 pkt), a podium uzupełnił Olympique Marsylia (73 pkt).