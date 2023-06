Media: Messi wybiera między dwoma klubami. Jeden wypadł z gry

Zobacz wideo

We wtorek hiszpańskie media poinformowały, że władze La Ligi zatwierdziły plany rentowności FC Barcelony. To oznacza, że klub otrzymał zgodę na rejestrację w kadrze kilku graczy na czele z Gavim. FC Barcelona może też zacząć także inwestować i pozyskiwać nowych zawodników.

REKLAMA

W tym województwie tak źle nie było od 15 lat. Pierwszy sezon bez ekstraklasy stał się faktem. Dramat

Leo Messi wybiera tylko między dwoma klubami. Jeden wypadł z gry

Być może dzięki temu szybciej wyjaśni się też przyszłość Leo Messiego. Według informacji angielskiego "The Athletic" zawęziło się grono potencjalnych pracodawców Argentyńczyka. Leo Messi ma wybrać między transferem do MLS (Inter Miami) a powrotem do FC Barcelony. Z gry wypadł jego transfer do saudyjskiego klubu Al Hilal i to mimo faktu, że prezesi we wtorek złożyli mu oficjalną ofertę dwuletniego kontraktu, która opiewała na ponad 400 milionów euro za sezon.

Według informacji "The Athletic" MLS oraz Inter Miami ustalają już nawet szczegóły dotyczące potencjalnego pozyskania Leo Messiego z PSG.

- Wiele dobrze poinformowanych źródeł informuje, że rośnie nadzieja, że Inter Miami może sfinalizować umowę, aby sprowadzić zwycięzcę mistrzostw świata do MLS już tego lata. Kierownictwo MLS zostało poinformowane, że Messi trafi do Interu Miami lub Barcelony, a dołączenie do klubu z Arabii Saudyjskiej "nie jest brane pod uwagę" - czytamy.

Wiadomo też już, kiedy Messi zadebiutowałby w barwach nowego klubu. Po raz pierwszy zagrałby 21 lipca w spotkaniu: Inter Miami - Cruz Azul.

- Leo Messi jest przygnębiony, emocjonalnie poruszony swoją przyszłością i chciałby jak najszybciej podjąć decyzję, gdzie będzie grał - pisał we wtorek hiszpański dziennik "Sport".

Zamieszanie z biletami przed meczem Polska - Niemcy. "To dyskryminacja?" PZPN odpowiada

Leo Messi w ubiegłym sezonie zagrał w PSG w 41 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Miał świetny bilans - zdobył 21 goli i miał dwadzieścia asyst. PSG zdobył mistrzostwo i Superpuchar Francji, ale po raz kolejny odkąd jest budowany za olbrzymie pieniądze, zawiódł w Lidze Mistrzów, odpadając z Bayernem Monachium już w 1/8 finału. W tej samej fazie przegrał też w Pucharze Francji z Olympique Marsylia.