Pique uderzył w Barcelonę. Powiedział, co mu się nie podoba. "Kto jeszcze?"

Gerard Pique zakończył karierę wraz z końcem 2022 r., ostatni mecz dla FC Barcelony zagrał na początku listopada. Zawieszenie przez niego butów na kołku pozwoliło poprawić sytuację finansową "Blaugrany" i zwiększyć jej limit wynagrodzeń. Klub wiedział, że musi obniżyć pensje o ok. 200 mln euro, by dostosować się do Finansowego Fair Play obowiązującego w La Lidze. Odeszli kolejni piłkarze, ale wciąż trzeba obniżyć ten limit. Bez tego nie da się przeprowadzić odpowiednich transferów.

Pique zdziwiony problemami Barcelony

Od kilku miesięcy mówiło się o tym, że Barcelona musi zwolnić w budżecie płacowym przynajmniej 200 mln euro. Dyrektor sportowy klubu Mateu Alemany podkreślał niedawno, że są bardzo blisko uzyskania takiej kwoty.

Po ostatnich rozmowach La Ligi z władzami Barcelony katalońskie radio RAC1 poinformowało, że Barcelona musi zwolnić 250 mln euro, czyli więcej, niż wcześniej zakładano. Zdziwiony jest tym Gerard Pique, legenda Barcelony. Odszedł z klubu kilka miesięcy temu, kończąc karierę. Nie chciał świętować mistrzostwa z resztą zespołu, gdy został zaproszony na mistrzowską fetę.

Hiszpan nie ma zamiaru żałować swojej decyzji o rozbracie z futbolem. Wie, że w ten sposób pomógł Barcelonie. Odeszli też kolejni piłkarze zasłużeni dla zespołu, czyli Sergio Busquets i Jordi Alba, co powinno zwolnić więcej pieniędzy w limicie wynagrodzeń. Biorąc pod uwagę wcześniejsze odejścia i sprzedaże (Leo Messi, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Miralem Pjanić), zwolniona kwota powinna być jeszcze większa, więc udałoby się spełnić wymagania FFP La Ligi, ale tak nie jest.

- Cieszę się, że odszedłem, ponieważ dałem Barçy miejsce w zakresie wynagrodzeń, ale to zwolnienie pensji bardzo mnie bawi, ponieważ odeszliśmy i nadal mamy te sprawy z Finansowym Fair Play. Kto jeszcze musi odejść? W teorii to my byliśmy przyczyną ze względu na nasze zarobki. Wszyscy odeszliśmy. Teraz nas nie ma i też nie mogą pozyskiwać piłkarzy - skomentował Pique sytuację finansową Barcelony podczas streama na Twitchu "After Kings League".

Sprawa limitu wynagrodzeń utrudnia Barcelonie planowanie transferów, ponieważ może wydać na nowych zawodników tylko 40 proc. tego, co zarobiła i oszczędziła. Pewne jest ściągnięcie Inigo Martineza, który odchodzi z Athletiku Bilbao. Obrońca podpisał już dokumenty, pozostał tylko oficjalny komunikat ze strony "Blaugrany". Joanowi Laporcie bardzo zależy na powrocie Messiego, ale klub nie może przedstawić oficjalnej oferty. Prezes Barcelony ma też ustne porozumienie z Ilkayem Gundoganem, któremu 30 czerwca kończy się umowa z Manchesterem City. Ostateczną decyzję piłkarz ma podjąć po finale Ligi Mistrzów.

Pozostaje też newralgiczna w La Lidze kwestia rejestracji ściągniętych piłkarzy. Poza tym Barcelonie zdają sobie sprawę, że czas będzie ich naglił z działaniami na rynku transferowym.