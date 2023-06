Gwiazda Krasnodaru wspomina Krychowiaka. I to jak. "Nagle podszedł i zabrał mi piłkę"

Nadal niejasna jest przyszłość Grzegorza Krychowiaka. 33-latkowi z końcem czerwca kończy się okres wypożyczenia do saudyjskiego Al Shabab i bardzo prawdopodobne jest to, że powróci do Krasnodaru. Na Półwyspie Arabskim mają jednak nadzieję, że zostanie. Na ten moment nic nie jest jeszcze przesądzone, więc wciąż musimy oczekiwać jakichś konkretnych wieści. Mimo że Krychowiaka nie ma obecnie w Rosji, to nadal pozostaje on w pamięci innych piłkarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Santos sprawdza młodzież. "Jestem zaskoczony i szczęśliwy"

Piłkarz Krasnodaru wspomniał o Krychowiaku. Opowiedział śmieszną historię z udziałem piłkarza

23-letni Eduard Spercjan uchodzi aktualnie za jedną z największych gwiazd Krasnodaru. Po odejściu Krychowiaka stał się pierwszoplanową postacią zespołu, a w tym sezonie Premier Ligi strzelił już 10 goli i zanotował 12 asyst. Na początku nie było mu jednak łatwo wywalczyć miejsca w podstawowym składzie.

- Kiedy przyjechałem do klubu, byli tam już Remy Cabella, Grzegorz Krychowiak czy Viktor Claesson, to są topowi zawodnicy. Wcześniej grałem nimi tylko na konsoli, a teraz mogłem z nimi dzielić szatnię - powiedział w rozmowie z "Rossijską Gazietą".

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Media: Mistrz świata jedzie do Arabii Saudyjskiej. Gwiazdor Chelsea będzie grać z Benzemą

Spercjan opowiedział również zabawną anegdotę z udziałem Polaka, która miała miejsce podczas jednego z meczów. - Trener powierzył mi wszystkie stałe fragmenty gry. Wtedy Krychowiak podszedł do mnie i zapytał: "Ile zapłaciłeś?". Kiedyś mieliśmy bardzo złą passę, ponieważ nie strzeliliśmy kilka rzutów karnych z rzędu, dlatego w meczu z Soczi, kiedy odgwizdana została jedenastka, bez zastanowienia wziąłem piłkę. Nagle, podszedł do mnie Grzegorz i mi ją zabrał, mimo to, że z ławki trener krzyczał, żebym to ja strzelał. Ale jak mam odebrać piłkę człowiekowi, który grał w Sevilli, PSG czy w Anglii? To kwestia szacunku. Krychowiak strzelił i wygraliśmy ten mecz - zakomunikował.

"Krychowiak jest wielkim fachowcem". Ormianin zdradził etykę pracy Polaka

Ormianin został również zapytany o relacje z reprezentantem Polski. - Byliśmy bardzo blisko. Zawsze podziwiam piłkarzy, którzy mają bogate doświadczenie na najwyższym poziomie. Rozmawialiśmy po rosyjsku, chociaż miał lekki akcent. Wypytywałem go o to, jak było w Sevilli, czy PSG. Zawsze zostawaliśmy po treningach i robiliśmy dodatkowe rzeczy. Podczas zgrupowań wstawaliśmy wcześnie rano, jedliśmy razem śniadanie i szliśmy na halę, by pracować indywidualnie. Wieczorem powtarzaliśmy schemat. Krychowiak jest wielkim fachowcem - podsumował.

Ekstraklasa może wrócić na stadion Wisły. Dla niej byłby to policzek

Grzegorz Krychowiak rozegrał w tym sezonie w barwach Al Shabab łącznie 35 meczów, w których strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Mimo wcześniejszych zapowiedzi nie otrzymał ostatnio powołania na zgrupowanie reprezentacji Polski.