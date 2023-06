Kiedy finał baraży o ekstraklasę? Tego dnia poznamy ostatniego beniaminka

Coraz mniej niewiadomych, jeśli chodzi o składy ekstraklasy i I ligi na sezon 2023/2024. Już w niedzielę 11 czerwca poznamy ostatniego beniaminka ekstraklasy. W decydującym starciu o awans zmierzą się Bruk-Bet Termalica Nieciecza z Puszczą Niepołomice.

Puszcza Niepołomice i Bruk-Bet Termalica Nieciecza finalistami baraży. Trwa walka o ekstraklasę

We wtorek odbyły się pierwsze mecze barażowe w I lidze. O 18:00 na stadionie przy Reymonta wybrzmiał pierwszy gwizdek w starciu Wisły Kraków z Puszczą Niepołomice. Faworytem była "Biała Gwiazda", która liczyła, że uda się jej wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej po rocznej nieobecności. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Wisła przegrała aż 1:4 i to dość nieoczekiwanie Puszcza była pierwszym barażowym finalistą.

W drugim spotkaniu Bruk-Bet Termalica Nieciecza podjął u siebie Stal Rzeszów. Tutaj również faworytem byli gospodarze. Oni nie zawiedli swoich kibiców i wygrali z rzeszowianami 2:0, choć to goście wyglądali lepiej na boisku. Zespół z Niecieczy był jednak skuteczniejszy i po 90. minutach mógł celebrować zwycięstwo i awans do finału baraży.

Kiedy finał baraży o ekstraklasę? Na jakim stadionie? Gdzie oglądać?

Spotkanie finałowe między Bruk-Bet Termalicą Nieciecza i Puszczą Niepołomice odbędzie się w niedzielę 11 czerwca o 18:00 na stadionie w Niecieczy. Zwycięzca awansuje do ekstraklasy, a przegrany zagra w kolejnym sezonie w I lidze. Transmisję z meczu przeprowadzi Polsat. Relacja na żywo także na Sport.pl i w naszej aplikacji.