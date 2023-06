Zaskakująca wiadomość. Polak też może zagrać obok Ronaldo i Benzemy w Arabii Saudyjskiej

W poniedziałek francuski dziennikarz Romain Molina, dobrze zorientowany w kuluarach światowej piłki, poinformował o ambicjach rządu Arabii Saudyjskiej, który planuje wydać nawet 20 miliardów dolarów na rozwój rodzimej ligi i transfery wielkich gwiazd futbolui. Do grona piłkarzy podpisujących kontrakty z saudyjskimi klubami może nieoczekiwanie dołączyć Adam Buksa, który jest podobno na wylocie z RC Lens.

REKLAMA

Zobacz wideo Rzecznik PZPN o pożegnaniu Kuby Błaszczykowskiego: Siądzie z trenerem i panowie sobie ustalą

Adam Buksa bohaterem egzotycznego transferu? Może dołączyć do Benzemy i Ronaldo

Napastnik reprezentacji Polski we francuskim Lens gra od lipca 2022 roku, gdy wrócił do Europy po dwuletnim pobycie w Stanach Zjednoczonych w tamtejszym New England Revolution. W tym sezonie przez kontuzje stawu skokowego i złamanie kostki opuścił większość spotkań, w konsekwencji czego na boiskach Ligue 1 wystąpił łącznie przez zaledwie 93 minuty. Nie dziwi zatem, że działacze Lens rozważają poważnie rozstanie z napastnikiem.

Tak wygląda oficjalna oferta Saudyjczyków dla Messiego. Jak Barcelona ma to przebić?

Jak informuje Dominik Pasternak z TVP Sport, zainteresowane usługami Buksy, który musi się odbudować po słabym sezonie, jest saudyjskie Al-Ettifaq. W tym sezonie zmagania ligowe drużyna ta zakończyła na siódmym miejscu w tabeli.

Arabia Saudyjska przeprowadza obecnie istną ofensywę transferową. W styczniu do tamtejszego Al-Nassr dołączył Cristiano Ronaldo, który za rok gry inkasować ma aż 200 milionów dolarów. We wtorek w innym saudyjskim klubie, bo w Al-Ittihad zaprezentowany został Karim Benzema, który po 14 latach odszedł z Realu Madryt. Francuz w nowej drużynie zarabiać ma jeszcze więcej, bo aż 214 milionów dolarów za rok. Napastnik podpisał ze świeżo upieczonym mistrzem kraju trzyletnią umowę.

Piątek dołączył do pożegnań legendy. Pięknie to zrobił

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Jeśli transfer Adama Buksy do ligi saudyjskiej stanie się faktem, napastnik może być drugim grającym tam Polakiem. Pierwszym jest Grzegorz Krychowiak, który od lipca ubiegłego roku występuje w Al-Shabab na wypożyczeniu z rosyjskiego Krasnodaru. Jego umowa wygasa jednak już 30 czerwca i nie wiadomo, czy zostanie przedłużona.