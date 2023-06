Stało się! Benzema zaprezentowany w nowym klubie. Zaskakująca długość umowy

Karim Benzema w ostatnich dniach niespodziewanie zdecydował się odejść z Realu Madryt po 14 latach pełnych sukcesów. Zdobywca Złotej Piłki z ubiegłego roku uznał, że pora na kolejny krok w karierze. Miało być nim podpisanie kontraktu z saudyjskim Al-Ittihad.

Karim Benzema oficjalnie zaprezentowany w Al-Ittihad. Koniec sagi transferowej

Wszystko to były jednak tylko spekulacje. We wtorek, krótko po godzinie 18:00 polskiego czasu, przyszło jednak oficjalne potwierdzenie. Na profilu Al-ittihad na Twitterze pojawiło się wideo dedykowane Karimowi Benzemie. Na początku nagranie widzimy go w barwach Realu Madryt, gdy zdobywa kolejną bramkę. Następnie pojawiają się kadry już z siedziby saudyjskiego klubu.

Benzema widoczny jest w towarzystwie oficjeli, gdy składa podpis pod umową i serdecznie ściska dłoń jednemu z nich. Następnie pozuje z klubową koszulką w żółto-czarnych barwach, która ujawnia też, jak długo będzie obowiązywał kontrakt Francuza z nowym pracodawcą. Benzema ma zostać w Al-Ittihad aż do 2026 roku, gdy będzie miał już 38 lat.

Na koniec krótkiego materiału Benzema przemawia do kibiców klubu. - Jestem podekscytowany, że zobaczymy się w Dżeddzie - powiedział, nawiązując do miasta - siedziby swojego nowego zespołu.

Karim Benzema w Al-Ittihad ma otrzymywać 214 milionów dolarów za rok gry. Biorąc pod uwagę, że podpisał kontrakt na aż trzy lata, nietrudno wyliczyć, że wzbogaci się w nowym klubie aż o blisko 650 milionów dolarów. Tym samym zarabiać będzie lepiej nawet od Cristiano Ronaldo, który w Al-Nassr może liczyć na wypłatę w wysokości "tylko" 200 milionów dolarów rocznie.