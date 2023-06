Kolejny hitowy transfer Saudyjczyków! Były gwiazdor Barcelony i Arsenalu też może rozbić bank

Chilijczyk wyrobił sobie renomę we włoskim Udinese, skąd w 2011 roku trafił do Barcelony. W katalonśkim klubie Alexis Sanchez rozegrał blisko 150 spotkań, by potem zostać gwiazdą Premier League w barwach Arsenalu. Londyn zamienił na Manchester, ale w United już nie zachwycał. Odbudował swoje nazwisko jednak w Interze Mediolan. Rok trafił do Marsylii, gdzie do tej pory rozegrał 44 mecze, strzelił 18 goli i zanotował trzy asysty. Olympique skończył rozgrywki Ligue 1 na trzecim miejscu. W przyszłym sezonie najprawdopodobniej jednak zabraknie marsylczykom Chilijczyka. 34-letni napastnik ma kontrakt do 30 czerwca. I choć ma opcję przedłużenia o kolejny rok, to z tego nie korzysta.

Fabrizio Romano, włoski ekspert od rynku transferowego, donosi, że saudyjski Al Fateh oferuje Sanchezowi 10 milionów euro rocznie. I trudno przypuszczać, by Chilijczyk z tego nie skorzystał.

Transferowa ofensywa Arabii Saudyjskiej

W styczniu do Al-Nassr przeszedł Cristiano Ronaldo, a teraz o krok od podpisania kontraktu jest Karim Benzema. Po 14 sezonach, 25 uniesionych trofeach z pucharem Ligi Mistrzów i Złotą Piłką na czele, po 354 golach Karim Benzema zdecydował się opuścić Real. W Madrycie wygrał wszystko, co mógł. Teraz czas na rozbicie banku w wydaniu arabskim. Al-Ittihad ma mu zaoferować - w przeliczeniu na złotówki - niemal miliard rocznie!

No i Leo Messi też jest kuszony przez Al-Hilal. W kontekście Argentyńczyka plotkuje się też o powrocie do Barcelony, ale ta oferuje mu około 25 milionów euro rocznie, czyli jakieś dziesięć razy mniej niż Saudyjczycy.