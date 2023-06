Barcelona zwycięska w ostatnim meczu sezonu. Lewandowski zastąpiony 17-latkiem

Choć FC Barcelona zakończyła rozgrywki ligowe i zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, to zobowiązała się jeszcze do rozegrania meczu towarzyskiego. W tym celu wyleciała do Japonii, by pożegnać Andresa Iniestę, który odchodzi z Vissel Kobe.

"Blaugrana" nie musiała grać na najwyższym poziomie, by wygrać. Przerastała Japończyków jakością i dynamiką gry, choć piłkarzom Vissel nie można odmówić waleczności godnej lidera J. League. Iniesta czarował, gdy tylko miał okazję.

Dwa szybkie gole Barcelony zadecydowały

Od samego początku to "Duma Katalonii" narzucała swoje tempo i styl grania. Szczególnie groźny był Pablo Torre, on odpowiednio przyspieszał akcje. Mógł zdobyć bramkę w pierwszych minutach, ale trafił w słupek.

Młody Hiszpan popisał się później dwiema dobrymi asystami. Najpierw mądrze wypuścił Francka Kessiego, który nie pomylił się w sytuacji sam na sam. Chwilę potem idealnie dograł z rzutu rożnego na głowę Erica Garcii. Po 19 minutach Barcelona prowadziła 2:0.

Vissel Kobe szukało swoich szans, akcje głównie napędzał Iniesta. Sam szukał okazji z dystansu, ale stojący w bramce Barcelony Inaki Pena zachowywał czujność i koncentrację, w pełni kontrolował każdą piłkę.

Robert Lewandowski zagrał w pierwszej połowie, ale nie był najważniejszą postacią w ofensywie. Grał nieco wycofany, rozdzielał piłki na skrzydła do napędzonych kolegów, m.in. Ansu Fatiego i Marcosa Alonso.

W drugiej połowie obie ekipy miały swoje sytuacje, ale ekipie z Kobe zdecydowanie brakowało skuteczności i celności. Z kolei Barcelona trafiła na dobrze dysponowanego po wznowieniu gry bramkarza Vissel Kobe. Lewandowskiego zmienił 17-letni Marc Guiu, napastnika młodzieżowej drużyny Barcelony do lat 19. Trzeba przyznać, że młody piłkarz ma ciąg na bramkę. Był aktywny, szczególnie groźne były jego mocne strzały głową.

Po przerwie szaleli też Brazylijczycy - po jednej stronie Jean Patric, a po drugiej Raphinha. Mocno pracowali na gola, czarowali dryblingiem, ale w decydujących momentach nie zachowywali zimnej krwi. Pierwszy z nich mógł zdobyć bramkę, pakując piłkę w samo okienko. Drugi pomylił się w sytuacji sam na sam.

FC Barcelona wygrała 2:0 z Vissel Kobe w swoim ostatnim meczu tego sezonu. Xavi dostał przegląd kadry, na kogo warto zwrócić uwagę w kontekście presezonu w lipcu. To było dobre zwieńczenie sezonu 2022/2023 przez Blaugranę.