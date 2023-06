Młodzi już trenują. Santos udziela im wskazówek. Polski trener przygląda się i uczy

Na wcześniej rozpoczętym zgrupowaniu reprezentacji Polski trenuję młodzi piłkarze z ekstraklasy oraz ci, którzy nie grali w ostatnich kilku tygodniach z powodu końca sezonu. Mają okazje udowodnić, że warto ich rozpatrywać w kontekście następnych powołań oraz przygotować formę na zgrupowanie przed meczami z Niemcami i Mołdawią.

Tak młodzi trenują pod okiem Santosa

Polskie kluby, choć nie wszystkie, zgodziły się puścić swoich młodych piłkarzy na wcześniejsze zgrupowanie Fernando Santosa. Pod okiem Portugalczyka trenują Michał Rakoczy (Cracovia), Arkadiusz Pyrka (Piast Gliwice), Kajetan Szmyt (Warta Poznań), czy Marcel Wędrychowski (Pogoń Szczecin).

- Dla każdego z nich jest to szansa. Każdy dzień, każdy trening jest chyba czymś, o czym marzyli. Ta droga jednak się dopiero zaczyna. Nie jest powiedziane, że za chwilę zajmą miejsce w pierwszej reprezentacji - mówi TVP Sport Grzegorz Mielcarski, asystent Fernando Santosa.

Codziennie młodzi zawodnicy mają jeden trening, na każdym z nich ćwiczą zupełnie inne elementy gry. Całość ma zwieńczyć gra wewnętrzna w piątek. - Każdego dnia przeprowadzimy jeden trening. W piątek mamy zagrać grę wewnętrzną, ale do końca wszystko jeszcze nie jest potwierdzone - przyznał Mielcarski.

Część kadrowiczów chciała skorzystać z takiego zgrupowania, by wcześniej wrócić rytmu treningowego i meczowego. - Ciężko jest wejść w mecz z Niemcami czy Mołdawią po długiej przerwie. Sam odpoczynek jest dobry, ale musi być podparty jakąś aktywnością. Teraz trener Santos coś takiego przygotował, żeby piłkarze byli choć w delikatnym rytmie. Treningi nie będą bardzo intensywne, ale pomogą podtrzymać to, co zawodnicy wypracowali w trakcie sezonu - stwierdził asystent selekcjonera.

Pracę młodych piłkarzy pod okiem Portugalczyka obserwuje Michał Probierz, selekcjoner kadry do lat 21. Z jednej strony sam może czegoś nowego się nauczyć, a z drugiej stara się podpowiadać na temat tych, z którymi miał już okazję trenować w młodzieżowej reprezentacji lub klubie, jak chociażby z Rakoczym.

- Jako sztab jesteśmy wspierani informacjami przez trenera Probierza i trenera Dornę, który jest też dyrektorem sportowym. Na podstawie obserwacji mamy również swoje wnioski - podsumował Mielcarski.

Według kalendarza FIFA oficjalne zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się w poniedziałek 12 czerwca. Biało-Czerwoni zagrają najpierw mecz towarzyski z Niemcami (16 czerwca), a potem spotkanie w ramach eliminacji Euro 2024 z Mołdawią (20 czerwca).