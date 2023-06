Bayern poluje na piłkarza Barcelony. Szykuje się spektakularna wymiana

FC Barcelona po czterech latach przerwy wywalczyła mistrzostwo Hiszpanii. Spory wkład w sukces drużyny miał Robert Lewandowski, który został królem strzelców La Ligi, strzelając w całym sezonie ligowym 23 bramki. Polski napastnik często mógł liczyć na asysty Raphinii, który w dalszym ciągu chce pozostać piłkarzem FC Barcelony. Sytuacja Brazylijczyka nie jest jednak pewna, szczególnie że zgłosił się po niego kolejny wielki klub.

Raphinha na celowniku Bayernu Monachium. Wylot z Barcelony nadal możliwy

Raphinha trafił do Barcelony latem ubiegłego roku i nie był podstawowym wyborem Xaviego na prawym skrzydle. 26-latek bardzo dobrze wykorzystał jednak problemy zdrowotne Ousmane'a Dembele i w trakcie sezonu ligowego zanotował łącznie 7 trafień i tyle samo asyst. Mimo to początkiem maja pojawiły się informacje, że jeżeli Katalończycy otrzymają odpowiednio wysoką ofertę, mogą zdecydować się na sprzedaż zawodnika. Poważnym kandydatem do kupienia Brazylijczyka było Newcastle United.

Okazuje się, że zainteresowanie Raphinhą wyraził również Bayern Monachium. Według doniesień Sky Brazylijczyk mógłby zasilić szeregi Bawarczyków i zająć miejsce Sadio Mane, którego przyszłość w klubie jest niepewna. Szczególnie zainteresowany tym ruchem jest Thomas Tuchel, który ma być wielbicielem 26-latka. Trener Bayernu widział go już w swojej drużynie w poprzednim roku, kiedy był trenerem Chelsea.

Sky zwraca również uwagę, że w kręgu zainteresować Barcelony znajduje się obrońca mistrzów Niemiec, Benjamin Pavard. Tym samym kluby mogłyby zdecydować się na wymianę zawodników. Bayern musiałby jednak dopłacić do tego interesu. Wartość Raphinhi według Transfermarkt jest bowiem wyceniana na 50 milionów euro, a francuskiego obrońcy na 30 milionów euro. Zdaniem dziennikarza Floriana Plettenberga opcja ta jest prawdopodobna do zrealizowania. Gdyby Raphinha chciał uzyskać więcej informacji nt. szatni Bayernu, mógłby o to zapytać Roberta Lewandowskiego. Napastnik w dołączył do FC Barcelony latem ubiegłego roku. Poprzednie osiem spędził właśnie w Monachium.

FC Barcelona zakończyła sezon z 28 zwycięstwami na koncie i dorobkiem 88 punktów. Wicemistrzostwo Hiszpanii wywalczył Real Madryt (78 pkt), a na najniższym stopniu podium sezon zakończyło Atletico Madryt (77 pkt).