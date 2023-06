Wycenili Kamila Grabarę. Kwota robi wrażenie. "Widzę, jak odchodzi"

Kamil Grabara ma za sobą bardzo udany sezon w FC Kopenhadze. Zespół z polskim bramkarzem w składzie sięgnął po tytuł mistrza Danii oraz dołożył do tego tryumf w krajowym pucharze. Dzięki wywalczeniu 15. mistrzostwa FC Kopenhaga stała się pod tym względem współrekordzistą rozgrywek. Dzierży ten rekord wraz z innym kopenhaskim klubem - KB, który występuje obecnie na piątym poziomie rozgrywkowym, a ostatnie mistrzostwo zdobyło jeszcze 1980 roku.

Kamil Grabara wychwalany w Danii. "Wart stu milionów koron"

W Danii nie mają wątpliwości, że tak udany sezon klubu ze stolicy Danii jest w dużej mierze zasługą formy Kamila Grabary. Podkreślał to ekspert tamtejszego oddziału Viapaly, Stig Tofting. - To wart sto milionów duńskich (około 13,5 mln euro) człowiek, który udowodnił, co potrafi - stwierdził.

Tofting zauważył, że FC Kopenhaga będzie miała problem z zatrzymaniem Grabary w swojej drużynie. - Widzę, jak opuszcza klub. Jednocześnie wydaje mi się, że będzie przy tym jednym z nielicznych, którzy mogą odejść.

Okazuje się, że gdyby Grabara opuścił Kopenhagę, to jego następcą mógłby zostać inny polski bramkarz. Przed kilkoma dniami pojawiły się doniesienia, że duński klub wykazywał zainteresowanie Kacprem Tobiaszem z Legii Warszawa.

Kamil Grabara w obecnym sezonie rozegrał 32 spotkania w barwach FC Kopenhagi, w których wpuścił 32 bramki i zanotował 12 czystych kont. W duńskim klubie gra od lata 2021 roku, a jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.