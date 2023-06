Sławomir Peszko kończy karierę. Zamierza zająć się czymś nowym. "Będzie się działo"

Sławomir Peszko urodził się 17 lutego 1985 roku, a pierwsze kroki w zawodowej piłce stawiał w Wiśle Płock. Do pierwszej drużyny został włączony w 2002 roku i grał w niej przez sześć następnym lat. Następnie przeniósł się do Lecha Poznań, w którym występował pod wodzą Franciszka Smudy oraz Jacka Zielińskiego. Okres w stolicy Wielkopolski był trampoliną dla jego kariery oraz długoletniej przyjaźni z Robertem Lewandowskim. Po wygraniu Pucharu Polski oraz mistrzostwie kraju w dwa lata, został wytransferowany do niemieckiego FC Koeln.

REKLAMA

Zobacz wideo Szpilka pozamiatał Pudziana. Kawulski reaguje [Sport.pl Live]

Sławomir Peszko kończy karierę

Pierwsze miesiące były dla niego najbardziej udane podczas zagranicznej przygody, ale dość szybko, gdyż już po półtora roku został wypożyczony do Wolverhampton, a następnie sprzedany do Parmy, lecz we Włoszech nawet nie zdążył zadebiutować. Na zachodzie zagrał w sumie 90 spotkań dla FC Koeln, w których zdobył pięć bramek. W 16 meczach bronił barw Wolverhampton. Po powrocie do Polski zakotwiczył najpierw w Lechii Gdańsk, a następnie w Wiśle Kraków.

Real jak "sieroty bez króla". Benzema wygrał wszystko, teraz chce zarobić

Ostatni czas kariery od 2020 roku spędził w Wieczystej Kraków, a od pewnego czasu leczył kontuzję zerwania więzadła krzyżowego. Na miesiąc przed wygaśnięciem kontraktu z klubem Sławomir Peszko zakomunikował w "Kanale Sportowym", że nie przedłuży umowy i zakończy karierę. - Ten sezon jest moim ostatnim w Wieczystej Kraków, nie przedłużę kontraktu. Coś się kończy, ale też coś się zaczyna. Właśnie otwieram TikToka i tam dopiero zobaczycie, co będzie się działo - powiedział 37-latek.

Absolutnie niebywały finał sezonu. Tytuł po 66 latach. Spełniona obietnica legendy [WIDEO]

Dobra gra w Lechii pozwoliła mu wrócić do kadry i pojechać zarówno na mistrzostwa Europy w 2016 roku, jak i na mistrzostwa świata dwa lata później. Na obu tych imprezach zagrał. W kadrze narodowej debiutował w 2008 roku i zagrał 44 razy. Strzelił dwa gole.