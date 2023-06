Były piłkarz Bundesligi, Serie A i Ligue 1 próbował zabić swoją siostrę. Szokujące doniesienia

Ishak Belfodil trafił do aresztu w miejscowości Elancourt pod Paryżem. Jak informuje agencja AFP, powołując się na źródła policyjne, 31-letniego piłkarz miał stosować przemoc wobec własnej siostry. 15-latka sama zawiadomiła policję. Według niej reprezentant Algierii próbował ją udusić. Jej wersję potwierdziły wyraźne ślady duszenia na szyi. Obrażenia nie były jednak na tyle groźne, by nastolatka wymagała hospitalizacji.

Reprezentant Algierii dusił własną siostrę? Szokujące zgłoszenie. Piłkarz trafił do aresztu

Występujący od roku w katarskim klubie Al-Gharafa SC Belfodil akurat przebywał na wakacjach w swoim rodzinnym domu pod Paryżem. Wieczorem między rodzeństwem doszło do kłótni. W pewnym momencie dużo starszy brat miał rzucić się na siostrę i zacząć ją dusić. Policja rozpoczęła śledztwo, by ustalić, do czego rzeczywiście doszło.

Choć nastolatka sama zgłosiła się na policję, to do teraz nie złożyła oficjalnej skargi do prokuratury. Dlatego też ta wciąż nie wystawiła aktu oskarżenia. Sprawa jest rozwojowa.

Ishak Belfodil zanim trafił do ligi katarskiej, grał w czołowych ligach Europy. Najwięcej meczów zanotował w barwach Hoffenheim - 60 i strzelił w nich 18 goli. W Bundeslidze bronił także barw Werderu Brema i Herthy Berlin. Poza tym występował w Parmie, Interze Mediolan, Lyonie czy belgijskim Standardzie Liege. Jego bilans w reprezentacji Algierii wynosi 19 spotkań i dwa gole. Wcześniej grywał także we francuskich drużynach młodzieżowych.