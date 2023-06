W niedzielę rano Real Madryt oficjalnie poinformował, że wygasająca w czerwcu tego roku umowa Karima Benzemy nie zostanie przedłużona i tym samym Francuz opuści klub po 14 latach. Dzień później Fabrizio Romano przekazał, że napastnik przeniesie się do Al-Ittihad. Z saudyjskim klubem ma podpisać dwuletni kontrakt.

Okazuje się, że nie tylko Benzema może tego lata wylądować Arabii Saudyjskiej. Dziennikarz Sky Sport Florian Plettenberg twierdzi, że Saudyjczycy mają bardzo ambitne plany i włączają w to ściągnięcie Roberta Lewandowskiego. Niemiec nie wskazał konkretnego klubu, ale dodał, że na listach życzeń tamtejszych zespołów znajdują się także między innymi Luka Modrić z Realu Madryt, Angel Di Maria z Juventusu lub Roberto Firmino, który rozstaje się z Liverpoolem.

Transfer Polaka z pewnością byłby ogromnym zaskoczeniem. Napastnik zaledwie przed sezonem przeniósł się do FC Barcelony, z którą sięgnął po mistrzostwo, Superpuchar Hiszpanii i został królem strzelców. Dziennikarz nie podał na razie żadnych konkretnych informacji na temat długości kontraktu Lewandowskiego ani możliwej pensji.

Sergio Ramos i N'Golo Kante również łączeni z Al-Ittihad

Cadena SER z kolei przekazało, że do Al-Ittihad mogą również trafić Sergio Ramos i N'Golo Kante. Umowy obu piłkarzy wygasają w czerwcu tego roku, a hiszpański obrońca niedawno zapowiedział już, że po sezonie odejdzie z PSG. Sytuacja Francuza jest nieco inna i jeszcze niedawno wydawało się, że przedłuży kontrakt z Chelsea. Do tej pory nie złożył jednak podpisu i Saudyjczycy z pewnością będą chcieli to wykorzystać.

"Dzisiaj rozmawiałem z ludźmi, którzy są blisko związani z Al-Ittihad. Powiedzieli mi, że klub rozmawia o możliwości podpisania kontraktu z Ramosem i Kante. Nie oznacza to, że w ciągu tygodnia przedstawią całą trójkę, bo finansowo jest to niemożliwe, ale starają się pozyskać tych zawodników." - czytamy na stronie. Jeśli transfer Ramosa doszedłby do skutku, to Hiszpan ponownie dzieliłby szatnię z Karimem Benzemą. Obaj grali wspólnie w Realu Madryt przez 12 lat.

Al-Ittihad w niedawno zakończonym sezonie sięgnęło po mistrzostwo Arabii Saudyjskiej. O pięć punktów wyprzedziło drugie w tabeli Al-Nassr, którego piłkarzem jest Cristiano Ronaldo.