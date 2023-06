Podolski reaguje: Wiem, jak to funkcjonuje. Nie biegam do mamy i nie płaczę

Lukas Podolski został twarzą i ambasadorem gry World of Tanks Blitz. - Wiesz, co to znaczy "blitz" po niemiecku? - zapytał mnie już pod koniec wywiadu. - Prędkość, szybkość - odpowiedziałem, a piłkarz Górnika Zabrze choć najpierw się zaśmiał, to odpowiedź zaakceptował. I choć według słownika nie jest ona precyzyjna, to w pewnym sensie pasuje do stylu gry piłkarza Górnika Zabrze. - A nie siła? Zwłaszcza w lewej nodze? - dopytałem. - Szybkość też jest. W jednym z meczów były 32 km/h, więc jakoś idzie. "Blitz" pasuje - spuentował z uśmiechem, a naszą rozmowę możecie obejrzeć tutaj:

Kontrakt Podolskiego z Wargaming był tylko pretekstem. Rozmawialiśmy przede wszystkim o piłce. O ukochanym Górniku, o polskiej lidze i kibicach. - Miałem marzenie, żeby zagrać w Górniku Zabrze i tego już mi nikt nie zabierze. Wychowałem się obok stadionu, marzyłem o tym, no i teraz gram. Nie wybierałem klubu sportowo, nie patrzyłem, czy będę walczył o puchary, czy o mistrzostwo. Chciałem być w Górniku Zabrze - zaznaczał.

- Mamy duży kraj, ludzie kochają sport, są stadiony - nawet w I lidze budują się nowe obiekty. Kibice? Powiedzmy, że w miarę są, ale czasem niezbyt chętni, żeby przyjść na stadion. A poziom? Kluby, które mają inwestora, albo trochę więcej kasy, to grają u góry, a te co nie za bardzo, to mają ciężko i walczą. Dla mnie poziom jest ok, ale nie powiem teraz, jak wypada na tle innych lig, w których grałem. Ciężko to porównać - mówił, gdy pytałem go o poziom ekstraklasy, który nie zawsze zachwyca.

Dominik Wardzichowski i Lukas Podolski Sport.pl

"To nie tak, że ja mam jakiś hejt na Legię"

I choć poziom polskiej ligi rośnie z roku na rok, to wciąż zdarzają się mecze, w których zdecydowanie więcej dzieje się na trybunach niż na boisku. Gorąco było m.in. podczas jednego z meczów Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze, kiedy kibice na Żylecie zaprezentowali oprawę z wizerunkiem kobiety piorącej koszulkę zabrzańskiego klubu - z nazwiskiem Podolskiego - i napis: "Fatalna sytuacja w Odrze. Przyczyną gó*** w wiodrze". Po meczu Lukas odpowiedział im w mediach społecznościowych: "Słoiki nauczcie się geografii. Odra nie płynie przez Zabrze, ale widać żyleta tego nie wie. A może zapomnieliście, bo zaczadziła was Czajka i to gó*** co Wam płynie pod nosem. Szacunek, że wydajcie kasę na farby, żeby mnie promować. Fajnie wyglądała ta '10' dzięki wam".

- To są takie "zabawki". Kibice coś zaśpiewają, kibice coś powieszą i czasami trzeba odpowiedzieć, a czasami to zostawić. To są takie gry. Ja nie mam nic przeciwko kibicom Legii, nie mam z nimi prywatnego konfliktu. Bronię mojego klubu - Górnika Zabrze. Każdy kibic, jakby był zawodnikiem, to by to robił. To nie tak, że ja mam jakiś hejt na Legię. Fajnie się tam gra, mają fajnych kibiców, oprawy fajne robią, mają stadion fajny. No, jest wielki klub. My też mamy dobrych kibiców, robimy swoje. Każdy to robi i każdy broni swój klub. Tak jest na całym świecie. Jak grałem w Kolonii przeciwko Leverkusen, albo Moenchengladbach, to też kibice na mnie śpiewali i wywieszali jakieś banery. Ja też jestem trochę kibicem i wiem, jak to funkcjonuje, a nie, że się obrażam i biegam do mamy i nie płaczę - tłumaczył.

Kebab Podolskiego zawita do Polski

Zresztą Podolski angażuje się nie tylko w życie kibicowskie, ale też w funkcjonowanie całej społeczności Górnika Zabrze. - Ja nigdy nie odpoczywam! Kto śpi, ten przegrywa. Zawsze trzeba działać. Przyszedłem do Górnika i powiedziałem, że chcę rozwinąć akademię i cały klub, więc działam też w wolnym czasie. Mam też swoje biznesy - w Niemczech i na całym świecie - zaznaczał Podolski, a gdy zapytałem: kiedy jego słynny kebab zawita do Polski, odpowiedział: - Dużo ludzi pyta, ale będzie, będzie! Remont się robi. Każdy, kto coś remontuje, albo czeka na jakieś papiery, to wie, jak to działa. Pracujemy nad tym i będę otwierać kebab w Polsce - zapewnił na koniec.