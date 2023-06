Absolutnie niebywały finał sezonu. Tytuł po 66 latach. Spełniona obietnica legendy [WIDEO]

Toby Alderweireld przez wiele lat zaliczał się do czołówki środkowych obrońców w Europie, na renomę pracował między innymi w Atletico Madryt czy Tottenhamie. Zanotował także 127 występów w reprezentacji Belgii. W lipcu zeszłego roku przeszedł do Royal Antwerp, klubu z rodzinnego miasta. Tym samym dotrzymał wcześniej danego słowa, że zagra tam przed zakończeniem kariery.

Toby Alderweireld bohaterem Royal Antwerp. Niesamowity finał sezonu w Belgii

Royal Antwerp z doświadczonym obrońcą w składzie walczył o czołowe lokaty w lidze. Po 34 meczach fazy zasadniczej zajął trzecie miejsce, co dało mu awans do grupy mistrzowskiej. Tam przed ostatnią kolejką był liderem, ale miał tyle samo punktów co drugi Royale Union Saint-Gilloise. Nad trzecim Genkiem miał punkt przewagi i to z nim w niedzielę 4 czerwca rywalizował w meczu o tytuł.

Po 45 minutach mistrzem kraju był Genk, który prowadził 1:0 z Royal Antwerp, w drugim spotkaniu był remis. Zmieniło się to tuż po przerwie, gdy Royale Union trafił na 1:0 i objął prowadzenie w tabeli. Tak było do 75. minuty, gdy Genk trafił 2:1 w rywalizacji z zespołem z Antwerpii i został nowym liderem. Royale Union w samej końcówce zaprzepaścił szanse na tytuł, gdyż po golach straconych w 89., 93. i 100. minucie przegrał 1:3 z Brugge.

W tej sytuacji mistrzem był Genk, lecz Royal Antwerp dalej naciskał. W 94. minucie Jelle Bataille tuż przed polem karnym wystawił piłkę Alderweireldowi, a ten mocnym strzałem w samo okienko wyrównał na 2:2. A że wynik już się nie zmienił, to była to bramka na wagę mistrzostwa. Tym samym klub z Antwerpii sięgnął po pierwszy od 66 lat tytuł i skompletował dublet, wcześniej wygrał bowiem Puchar Belgii.

Tabela grupy mistrzowskiej ligi belgijskiej

Royal Antwerp - 47 pkt Genk - 46 pkt Royale Union - 46 pkt Club Brugge - 40 pkt

Toby Alderweireld w niedawno zakończonym sezonie rozegrał 47 spotkań w barwach Royal Antwerp. Jak na stopera był bardzo skuteczny, gdyż zdobył w nich siedem bramek i zaliczył dwie asysty.