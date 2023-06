Real Madryt zapłacił gwieździe, żeby odeszła. Musieli wydać miliony

Eden Hazard jest jednym z najbardziej nietrafionych transferów Realu Madryt w ostatnich latach. Belg przyszedł do stolicy Hiszpanii w lipcu 2019 roku za 115 milionów euro, będąc wielką gwiazdą światowej piłki. Niestety w barwach "Królewskich" kompletnie mu nie szło, a co chwilę z gry wykluczały go też kontuzje.

Real zapłaci Hazardowi za rozwiązanie kontraktu

Obecny kontrakt doświadczonego Belga obowiązuje do czerwca 2024 roku. Mimo to władze Realu Madryt starały się namówić go, by ten poszukał sobie nowego klubu. Powodem było nie tylko niezadowolenie z postawy skrzydłowego w kilku ostatnich meczach, ale i chęć zwolnienia sporej kwoty w budżecie przeznaczanym na pensje.

Mimo to w ostatnich dniach dużo mówiło się o tym, że Hazard nie ma zamiaru opuszczać Madrytu i z dużą chęcią wypełni swój kontrakt. Jak jednak informują dziennikarze COPE, na początku czerwca sprawa nabrała rozpędu. Florentino Perez i jego współpracownicy mieli bowiem zaoferować Belgowi 14 milionów euro, czyli pół rocznej wypłaty, by ten już teraz opuścił zespół. To 32-latka miało już wystarczająco zmotywować.

Wielkie zmiany w Realu Madryt

Odejście Edena Hazarda ma być jednym z wielu ruchów Realu Madryt na rynku transferowym latem 2023 roku. Oprócz doświadczonego skrzydłowego klub na pewno opuszczą Marco Asensio i Mariano Diaz, którzy już rozpoczęli poszukiwanie nowych pracodawców.

Według informacji pojawiających się w ostatnich tygodniach praktycznie pewne jest dołączenie do zespołu królewskich Juda Bellinghama, który wzmocniłby środek pola. Niepewna jest za to przyszłość Karima Benzemy.