Nieprawdopodobny gol Hulka! Nie uwierzysz, skąd strzelał [WIDEO]

Była 27. minuta sobotniego meczu Campeonato Brasileiro Serie A: Cruzeiro - Atletico Mineiro. Goście mieli rzut wolny z okolic czterdziestego metra. Zawodnicy gospodarzy nawet nie ustawiali muru, bo spodziewali się dośrodkowania. Duży rozbieg wziął wtedy Hulk, który przez lata słynął z ogromnej siły i świetnych warunków fizycznych. Po chwili zaskoczył wszystkich. Brazylijczyk uderzył potężnie i piłka wpadła do bramki. Golkiper gospodarzy Rafael Cabral rzucił się w stronę piłki, ale nie zdołał jej odbić, a Hulk mógł cieszyć się ze zdobycia pięknego gola. Jak się potem okazało, była to zwycięska, jedyna bramka meczu. To nie pierwszy raz w tym sezonie, kiedy Hulk strzela efektowną bramkę z rzutu wolnego. Ostatni raz zrobił to ponad trzy miesiące temu.

Piękny gol Hulka z rzutu wolnego

- Hulku, Co Ty robisz. Co za gol. Hulk postanowił uhonorować wczorajszą rocznicę gola Roberto Carlosa równie pięknym trafieniem! - napisał na Twitterze użytkownik "Brazylijski Futbol". Hulk zdobył bardzo efektowną bramkę w 26-rocznicę przepięknego trafienia Brazylijczyka Roberto Carlosa w meczu z Francją. Był to jeden z najsłynniejszych goli w historii piłki nożnej.

Hulk w tym sezonie zagrał w 30 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Jego bilans to: 19 bramek oraz pięć asyst. Odkąd w lutym 2021 roku trafił do Atletico Mineiro, ten 49-krotny reprezentant Brazylii, wystąpił w 144 spotkaniach, zdobył 84 gole i miał 23 asysty.

Hulk karierę piłkarską rozpoczął w młodzieżowych drużynach brazylijskiego Sao Paulo. Potem decydował się na dość zaskakujące kierunki. Grał w trzech japońskich klubach. W 2008 roku trafił do Europy. Po czterech latach Zenit zapłacił za niego FC Porto 40 milionów euro. W 2016 roku zawodnik zakończył swoją grę na Starym Kontynencie i za 56 milionów euro odszedł do Shanghai SIGP. W 2021 roku wrócił do Brazylii.

Drużyna Atletico Mineiro po dziewięciu kolejkach Campeonato Brasileiro Serie A z 17 punktami zajmuje drugie miejsce. Do prowadzącego Botafago RJ traci cztery punkty. Natomiast Cruzeiro z 13 punktami jest na dziesiątej pozycji.