Ależ dominacja. Ewa Pajor królową strzelczyń Ligi Mistrzyń. Oto klasyfikacja końcowa

Choć to Wolfsburg jako pierwszy wyszedł na prowadzenie w tegorocznej Lidze Mistrzyń kobiet i do przerwy prowadził 2:0, to końcowym triumfatorem rozgrywek została FC Barcelona. Piłkarki ze stolicy Katalonii wygrały 3:2 i to dla nich druga w historii wygrana w Lidze Mistrzyń.

Ewa Pajor królową strzelczyń Ligi Mistrzyń. W finale także trafiła

W meczu finałowym padło aż pięć bramek. Dla FC Barcelony dwukrotnie trafiła Patricia Guijarro i jednego gola dorzuciła Fridolina Rolfo. Z kolei dla Wolfsburga trafiły Ewa Pajor oraz Alexandra Popp. Polka została także najlepszą strzelczynią w całych rozgrywkach.

Pajor w tym sezonie zdobyła łącznie dziewięć bramek w Lidze Mistrzyń i całkowicie zdominowała swoje przeciwniczki. Druga w klasyfikacji Aitana Bonmati z FC Barcelony ma na koncie pięć trafień. To pokazuje ogromną dominację 26-latki z Uniejowa.

Klasyfikacja strzelczyń Ligi Mistrzów kobiet 2022/23:

1. Ewa Pajor (Wolfsburg) - 9 bramek, 2 asysty

2. Aitana Bonmatí (FC Barcelona) - 5 bramek, 8 asyst

3. Stina Blackstenius (Arsenal) - 5 bramek, 4 asysty

4. Asisat Oshoala (FC Barcelona), Frida Maanum (Arsenal) - 5 bramek, 3 asysty

6. Sam Kerr (Chelsea) - 5 bramek, 2 aststy

7. Cloe Lacasse (Benfica), Valentina Giacinti (AS Roma) - 5 bramek, 1 asysta

9. Mariona Caldentey, Geyse (obie FC Barcelona) - 4 bramki, 5 asyst

Pajor oprócz meczu finałowego wpisała się na listę strzelczyń także w meczu półfinałowym z Arsenalem (jedno trafienie) oraz w grupowych starciach z SKN St. Poelten (trzy gole), AS Romą (trzy gole) oraz Slavią Praga (jeden gol).