City coraz bliżej potrójnej korony. Gundogan w pojedynkę wygrał im Puchar Anglii

Manchester City liczy na to, że zakończy sezon z trzema trofeami. Zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę zdobył mistrzostwo Anglii, odrabiając stratę do Arsenalu i kończąc sezon z czteroma punktami przewagi nad głównym rywalem. Man City jest jeszcze w grze w Lidze Mistrzów, gdzie zagra w finale z Interem Mediolan. Ale zanim mecz w europejskich pucharach, to Manchester City zmierzył się w derbach miasta w finale FA Cup. Manchester United zajął trzecie miejsce w lidze, a dodatkowo wygrał Puchar Ligi Angielskiej.

Manchester City o krok bliżej potrójnej korony. Gundogan bohaterem City

Manchester City rozpoczął derby wręcz kapitalnie. Ederson zagrał długą piłkę z własnej połowy, a w późniejszej fazie akcji Victor Lindelof nie wybił najlepiej piłki głową. Z tej sytuacji kapitalnie skorzystał Ilkay Gundogan, pokonując Davida de Geę uderzeniem z pierwszej piłki w 12. sekundzie. W trzeciej minucie mogło już być 2:0 dla City, ale Rodri nieznacznie się pomylił. Mistrzowie Anglii stopniowo coraz bardziej dominowali, a w trakcie pierwszej połowy swoje szanse miał m.in. Erling Haaland.

W 25. minucie serca kibice United mogli się mocno zmartwić, bo David de Gea usiadł na murawie po zderzeniu. Ostatecznie uraz Hiszpana nie był na tyle poważny, żeby wszedł za niego rezerwowy bramkarz. Cztery minuty później arbiter po konsultacji z systemem VAR wskazał na rzut karny dla Manchesteru United po zagraniu ręką Jacka Grealisha. Stały fragment wykorzystał Bruno Fernandes. W pierwszej połowie mieliśmy też pewną kontrowersję, bo sędzia nie dał karnego dla City za faul Freda na Kevinie De Bruyne.

W drugiej połowie znów Gundogan dał o sobie znać. Manchester City próbował swoich sił z rzutu rożnego w 51. minucie. De Bruyne zagrał do Niemca, ustawionego przed polem karnym, a Gundogan sprytnym uderzeniem przywrócił swoją drużynę na prowadzenie. Można tu mieć zastrzeżenia do De Gei, bo strzał był do obronienia bądź sparowania go na rzut rożny. Ten Hag wprowadził po godzinie Alejandro Garnacho, by napędzić akcje United na skrzydle.

Niewiele brakowało, by Gundogan mógł cieszyć się z hat-tricka. W 71. minucie Grealish zagrał w głąb pola karnego do Haalanda, a uderzenie Norwega obronił De Gea. Zrobił to jednak na tyle niefortunnie, że zagrał wprost pod nogi Niemca. Na jego szczęście pomocnik City był na spalonym. Ze strony United swoich sił próbował Rashford czy Garnacho. Po stronie mistrzów Anglii okazje miał Haaland czy Foden. Ostatecznie wynik się nie zmienił i Manchester City mógł świętować drugie trofeum w sezonie.

Manchester City mógł świętować zdobycie siódmego FA Cup w historii klubu. Po raz ostatni dokonali tego w 2019 roku, gdy wygrali 6:0 z Watfordem po dubletach Gabriela Jesusa i Raheema Sterlinga oraz trafieniach Davida Silvy i Kevina De Bruyne. Tym samym Man City zrównał się z Aston Villą pod kątem zwycięstw w tych rozgrywkach, a przed nimi jest tylko Arsenal (14), Manchester United (12), Chelsea, Tottenham oraz Liverpool (po 8).