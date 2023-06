To przesada. Lewandowskiego nazywają chciwym. Ostrzeżenie przed Polakiem

Robert Lewandowski prawdopodobnie przypieczętuje w Vigo tytuł króla strzelców La Ligi. W tym sezonie strzelił 23 gole, ma ich o sześć więcej od Karima Benzemy. Mimo pewnego mistrzostwa FC Barcelona występuje w ostatnich kolejkach w niemalże najmocniejszym składzie. Dlatego jest szansa, że Polak poprawi w starciu z Celtą swój dorobek bramkowy.

Hiszpanie ostrzegają przed Lewandowskim

Według dziennika "Faro de Vigo" Lewandowski będzie w niedzielę największym zagrożeniem dla Celty Vigo i to przede wszystkim jego trzeba zatrzymać, jeśli Celta chce myśleć o utrzymaniu. Ekipa z Galicji jest na 17. miejscu, ostatnim bezpiecznym w La Lidze. Ma tylko punkt przewagi nad Realem Valladolid. W walkę o utrzymanie uwikłanych jest aż sześć zespołów, spadnie tylko jeden z tej grupy.

Galicyjski dziennik nazywa Lewandowskiego "zachłannym", ponieważ on wciąż jest głodny kolejnych goli. Nie ma znaczenia, że tytuł króla strzelców La Ligi ma praktycznie w kieszeni. Wciąż Celta powinna się go obawiać.

"FC Barcelona ma już tytuł w kieszeni i pojawi się bez kilku ważnych piłkarzy, ale i tak będą Marc-Andre ter Stegen czy Robert Lewandowski. Niemal w kieszeni ma on tytuł króla strzelców. Jego przewaga nad drugim Karimem Benzemą jest spora, jednak coś, co wyróżnia tego napastnika, to jego zachłanność na kolejne gole. Na pewno nie ustąpi" - czytamy w dzienniku.

Choć FC Barcelona będzie faworytem starcia z Celtą Vigo, to w ostatnich latach nie miała takiego szczęścia do wyjazdów na Estadio Balaidos. Poprzednie pięć spotkań w Vigo to tylko jedno zwycięstwo Barcelony, trzy remisy i jedna porażka. Szczególnie można było żałować remisu 3:3 z 2021 r., bo "Blaugrana" prowadziła wówczas 3:0 do przerwy.

Mecz Celta Vigo - FC Barcelona już w niedzielę o godzinie 21:00.