Ostatni raz trenera PSG. Paryżanie zmienią szkoleniowca. Chybiona koncepcja

Za czasów rządów katarskich właścicieli w PSG przerobili oni już chyba wszystkie koncepcje trenerskie. Przez wielkie zagraniczne i rodzimy nazwiska, jak Carlo Ancelotti czy Laurent Blanc, po szkoleniowców, którzy z mniejszymi klubami osiągali sukcesy, vide Unai Emery czy nowoczesny Thomas Tuchel. Ostatnim projektem był sprawdzony na rynku francuskim Christophe Galtier. 56-latek w sezonie 2020/2021 wygrał tytuł mistrzowski z Lille.

Spore zmiany w PSG. Odchodzi też trener

Koncepcja z trenerem znającym realia francuskiej piłki i Ligue 1 również się nie sprawdziła. Oficjalnie zakomunikowano, że Christophe Galtier opuści Paris Saint Germain z końcem sezonu po zaledwie roku kadencji, mimo iż jego kontrakt obowiązuje do 2024 roku. Drużyna 56-latka wygrała w tym sezonie mistrzostwo kraju oraz Superpuchar Francji.

Sobotni mecz domowy z Clermont w ramach ostatniej kolejki francuskiej ekstraklasy będzie ostatnim dla Galtiera w roli trenera PSG. Zapytany w czwartek na konferencji prasowej o swoje najgorsze wspomnienie z Paryża, nie wahał się. - Dwumecz z Bayernem w Lidze Mistrzów, to na pewno - odpowiedział stanowczo. - Potem były mecze, w których byliśmy bardzo, bardzo dobrzy. Najlepszą rzeczą jest być mistrzem Francji od pierwszego do ostatniego dnia. Ale to nie wystarczyłoby w oczach liderów PSG - kontynuował.

Latem na Parc des Princes szykuje się zdecydowanie więcej zmian, gdyż oprócz trenera klub opuszczą gwiazdy i wielkie nazwiska. Mowa tu o Leo Messi oraz Sergio Ramosie, a niewykluczone, że dołączy do nich Neymar. W przypadku Brazylijczyka obie strony są gotowe do rozstania. Natomiast nie jest jeszcze znany następca Galtiera. W ostatnich tygodniach najgłośniej było o kandydaturze Jose Mourinho, który obecnie pracuje w Romie. Nowy szkoleniowiec będzie ósmym za rządów Katarczyków w Paris Saint Germain.