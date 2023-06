Didier Drogba znalazł sobie nowe zajęcie. Będzie rywalizował z Nadalem

Didier Drogba to prawdziwa legenda piłki nożnej. 45-latek w przeszłości reprezentował takie zespoły jak Olympique Marsylia, Galatasaray czy też Chelsea. Z tą ostatnią w 2012 roku wygrał Ligę Mistrzów. Występował także w reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej, w której ma na koncie 102 mecze oraz 65 bramek. W 2018 roku ogłosił zakończenie kariery.

Didier Drogba ma nową drużynę. Nie chodzi o zespół piłkarski

Jak donosi "Marca", były piłkarz chce spróbować teraz swoich sił w innej dyscyplinie. Wraz z partnerką założyli zespół, który wystartuje w mistrzostwach świata UIM E1 w wyścigach... łodzi elektrycznych. Będzie się on nazywał "Team Drogba".

- Sport i zrównoważony rozwój to zwycięska kombinacja. Wraz z Gabrielle jesteśmy zaciekłymi rywalami, więc stworzymy silny zespół. Inspirują nas takie legendy, jak Ayrton Senna, Michael Schumacher i Lewis Hamilton - przyznał Drogba.

Były piłkarz odniósł się także do spraw związanych z zanieczyszczeniem środowiska. - Zanieczyszczenie spowodowało zniszczenie i utratę siedlisk przybrzeżnych na całym świecie. Degradacja naszych podwodnych ekosystemów stanowi poważne zagrożenie dla życia morskiego i źródeł utrzymania społeczności przybrzeżnych. Chcemy więc mieć pozytywny wpływ poprzez przyspieszony rozwój czystych technologii i napędzanie zmian.

Iworyjczyk zaczepił też... Rafaela Nadala, który również ma własny zespół. - Będziemy się też dobrze bawić w wielkiej sprawie. Rafa i Checo, przygotujcie się! Idziemy po Was. Jesteśmy tutaj, aby wygrać!

Partnerka Didiera Drogby chce pomagać kobietom. "Jesteśmy pasjonatami"

Pod inicjatywą Drogby podpisała się także jego partnerka Gabrielle LeMaire, według której może to być okazja do poprawy sytuacji kobiet. - Wszyscy jesteśmy pasjonatami. Mamy ambicję i pokorę, jeśli chodzi o wyścigu i promowanie rozwoju. Za pośrednictwem Fundacji Didiera Drogby pracujemy nad wzmacnianiem pozycji kobiet, co jest dla nas bardzo ważne - przyznała. - Chcemy, aby w przyszłości rolę naszych kierowców wyścigowych odgrywały zarówno osoby płci męskiej, jak i żeńskiej - dodała partnerka piłkarza.

Do przystąpienia Drogby i jego partnerki do konkurencji odniósł się także Rodi Basso, dyrektor generalny mistrzostw E1. - Ten zespół jest bardzo ekscytujący dla serii E1, ponieważ łączy różnorodność, integrację i zrównoważony rozwój z chęcią konkurowania i wygrywania. To dynamiczny duet, który pokazuje, jak ważna jest równa reprezentacja i szanse dla mężczyzn i kobiet - wyjawił.