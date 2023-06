Listkiewicz o aferze z Marciniakiem. Ostre podsumowanie. Zamieszanie nazywa "ściemą"

W ostatnich kilkudziesięciu godzinach cały piłkarski świat żył sprawą Szymona Marciniaka. Wszystko z powodu udziału polskiego arbitra na wydarzeniu biznesowym zorganizowanym przez skrajnie prawicowego polityka Sławomira Mentzena. Sprawą tą zajęła się UEFA, a 42-latkowi groziło nawet odebranie sędziowania finału Ligi Mistrzów, który odbędzie się 10 czerwca w Stambule. Ostatecznie po licznych wyjaśnieniach oraz interwencjach wielu osób Polak poprowadzi starcie między Manchesterem City a Interem Mediolan.

Michał Listkiewicz komentuje zamieszanie związane z Szymonem Marciniakiem. Od początku był pewny. "Mówiłem"

Do sprawy odniósł się także Michał Listkiewicz. Były arbiter zaznaczył, że dla niego od początku było jasne, jaką decyzję podejmie UEFA. - Od początku mówiłem, że UEFA nie odwoła Szymona, bo nie ma ku temu podstaw - przyznał w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Współzałożyciel "Nigdy Więcej" tłumaczy: "Nikt nie kierował donosu do UEFA"

Listkiewicz dodał też, że nie wierzył wszystkim plotkom i doniesieniom mówiącym o tym, że Marciniak nie będzie sędzią głównym finału Ligi Mistrzów. - Wcześniej pojawiły się informacje, że decyzje już zapadły, i to w nocy, ale podchodziłem do tego sceptycznie. Pachniało mi to "ściemą", bo UEFA nie podejmuje takich decyzji nocą - ocenił.

UEFA "strzeliłaby sobie w stopę" odbierając finał Marciniakowi? Michał Listkiewicz nie ma wątpliwości

Według 70-latka UEFA nie mogła podjąć innej decyzji. - Szymon nic złego nie zrobił, a zwłaszcza nic takiego, co mogłoby odebrać mu finał. Rezygnowanie z najlepszego sędziego na świecie przed najważniejszym meczem Ligi Mistrzów w sezonie byłoby obarczone ryzykiem - przekazał.

Był z Marciniakiem u Mentzena. W końcu zabiera głos. Nie przebiera w słowach

Czy sprawa będzie się długo ciągnęła za Szymonem Marciniakiem? - Nie sądzę, że ta sprawa "przyklei" się do Szymona. Tyle się teraz dzieje, są ważniejsze sprawy w świecie, na czele z wojną tuż obok nas w Ukrainie. Zagraniczne media mocno to rozdmuchały, jak to dzisiaj bywa, ale za tydzień nikt o tym nie będzie pamiętał - przyznał Listkiewicz i dodał: - To na pewno nauczka dla Szymona, ale i wszystkich, że jeżeli masz przed sobą bardzo ważną pracę do wykonania, to nie należy zajmować się innymi rzeczami. I mała przestroga: warto być bardziej ostrożnym w doborze wystąpień. Dobrze, że ta burza w szklance wody szybciutko się skończyła.