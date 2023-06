Oni zbojkotowali konferencję Mentzena. Marciniak nie. "Te same barwy"

Według informacji podanych przez Tomasza Smokowskiego pierwsza decyzja UEFA jest taka, że Szymon Marciniak zostanie odwołany i nie poprowadzi meczu finałowego Ligi Mistrzów. Niedługo powinien pojawić się oficjalny komunikat UEFA w tej sprawie.

Marciniak dołączył w ostatniej chwili. Inni odwoływali wtedy swój udział

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen na dzień przed konferencją Everest (która odbyła się 29 maja) ogłosił, że udział w niej weźmie Szymon Marciniak. W trakcie tej imprezy biznesowej uczestnicy w cenie od 2 do 7 tysięcy złotych mieli możliwość wysłuchania ludzi, którzy odnieśli sukces. Według informacji podanych przez Gazetę Wyborczą w weekend przed samą konferencją zaczęli się z niej wycofywać kolejni prelegenci.

Swój udział w imprezie odwołał między innymi Rafał Brzoska. Choć Sławomir Mentzen zapowiadał, że będzie, to według informacji Wyborczej biznesmen miał nigdy oficjalnie nie potwierdzić, że przyjedzie. Na Evereście zabrakło też Igora Klaji, czyli twórcy marki 4F. Wśród osób, które nie wzięły udziału, są też m.in. Tomasz Ciąpała (Lancerto), Adrian Stachura (Barel Polska), czy Marcin Michnicki (Moliera2).

Jak podaje Gazeta Wyborcza organizatorzy... potrafili zapowiedzieć czyjś udział bez konsultacji z daną osobą. Część zrezygnowała w obawie przed tym, że konferencja bardziej przypomina promowanie Konfederacji niż wydarzenie biznesowe. Jeden z uczestników zauważa, że skojarzenia z partią budzi cała oprawa imprezy. - Przecież nawet kolorystycznie ten Everest nawiązuje do Konfederacji. Te same granatowe barwy - zauważył.

Informator Gazety Wyborczej miał przekazać, że biznesmenów od udziału w konferencji odstraszyła tzw. "Piątka Konfederacji", czyli słynne słowa Sławomira Mentzena, który w wystąpieniu z marca 2019 mówił o strategii wyborczej Konfederacji.

- My robimy te badania, te grupy fokusowe, śledzimy, jaki przekaz trafia do wyborców. Wiemy, co mówić, żeby wyborcy nas słuchali. Korzystamy z danych, to jest podejście naukowe. I w sposób naukowy wyszło nam pięć postulatów. Nazwałem je "Piątką Konfederacji" i ogłaszam ją światu po raz pierwszy. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej! To najlepiej trafia do naszych wyborców, dlatego nasi wyborcy chcą nas słuchać i z tego powodu wyborcy chcą na nas głosować - twierdził polityk.

Marciniak straci finał Ligi Mistrzów? Sprawa jest poważna

Szymon Marciniak wziął udział w Evereście i kilka dni później zapewne bardzo tego żałuje. Organizacja "Nigdy Więcej" zgłosiła to wydarzenie UEFA, a ta sprawę traktuje bardzo poważnie i już dzisiaj ma się do niej ustosunkować w oficjalnym oświadczeniu. Obecnie europejskie media rozpisują się o tym, że Szymon Marciniak, który za kilka dni ma sędziować finał Ligi Mistrzów, wziął udział w konferencji organizowanej przez skrajnie prawicowego polityka. Sprawa na pewno nie ucichnie i nawet jeżeli europejska federacja pozostawi obsadę sędziowską finału bez zmian, to do samego finału będzie żyła w mediach.