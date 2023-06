Szok w całej Europie. Po meczu doszło do bójki. Nie żyje 15-letni piłkarz

Szokujące informacje z Niemiec wstrząsnęły całą piłkarską Europą. Podczas młodzieżowego turnieju we Frankfurcie po meczu doszło do bójki między zawodnikami dwóch przeciwnych drużyn. Niestety jeden z nich doznał poważnych obrażeń, został odwieziony do szpitala, a następnie zmarł.

