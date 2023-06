Błaszczykowski i Brzęczek pękają z dumy. Co za chwila. "Kolejny mistrz w rodzinie"

Żeńska sekcja GKS-u Katowice powstała w 2015 roku i rozpoczęła rywalizację w III lidze. W kolejnych latach klub awansował rok po roku i w sezonie 2018/19 debiutował w Ekstralidze. W tym roku piłkarki zdobyły swoje pierwsze złote medale w historii klubu. GKS Katowice zdobył mistrzostwo Polski, a w całym sezonie przegrał zaledwie trzy spotkania. Zawodniczki z Katowic zdobyły łącznie 55 punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo Patologia w niższych ligach. "Usłyszałam, że nadaję się tylko do łóżka"

Jakub Błaszczykowski dumny ze swojej krewnej. "Kolejny mistrz w rodzinie"

W zespole mistrzyń Polski gra Nicola Brzęczek, krewna Jerzego Brzęczka i Jakuba Błaszczykowskiego. Napastniczka z sześcioma bramkami jest trzecią najlepszą strzelczynią w zespole. Obok wspominanych wujków, Nicola została trzecią mistrzynią Polski w rodzinie. Sukces swojej krewnej szybko zauważył obecny Błaszczykowski i złożył gratulacje w mediach społecznościowych. "Kolejny mistrz w rodzinie. Gratulacje Nicola" - napisał.

Przed rozpoczęciem tego sezonu w wywiadzie dla TVP Sport Nicola Brzęczek przyznawała, że Kuba Błaszczykowski i Jerzy Brzęczek byli dla niej bardzo ważnymi postaciami.

- Kuba i Jerzy od zawsze byli moimi autorytetami nie tylko na boisku, ale także w życiu. Gdy przechodziłam trudne chwile podczas rehabilitacji po ciężkiej kontuzji, jedną z pierwszych osób, która wyciągnęła do mnie rękę był właśnie Kuba. Wsparł mnie mentalnie. To pomoc, bez której być może bym sobie nie poradziła. Przeszliśmy wiele trudnych rozmów, pełnych emocji, płaczu. To coś, co w pewien sposób mnie ukształtowało. Bardzo mi pomogło, że miałam oparcie w kimś, kto jest wielkim sportowcem i wielkim człowiekiem - mówiła wtedy piłkarka.

Sensacyjny mistrz Polski. Osiem lat temu zaczynał w III lidze

Obaj dalej są obecni w jej życiu. Nicola Brzęczek w rozmowie z RMF przyznała, że zadzwonili do niej z gratulacjami. - Telefony od wujków były. Pierwszy Kuba zadzwonił zaraz po meczu. Jurek poczekał i zadzwonił na drugi dzień. Zadzwonili, pogratulowali. Myślę, że też mieli duży wkład w to wszystko - zdradziła.

GKS Katowice zagra w Lidze Mistrzyń. Gratulacje od prezydenta

Wygrana w Ekstralidze oznacza, że zespół z Katowic w przyszłym sezonie będzie reprezentował Polskę w Lidze Mistrzyń. Wśród zawodniczek GKS-u na pewno będzie Nicola Brzęczek. Zawodniczka zdradziła, że w przyszłym sezonie będzie reprezentować barwy drużyny z Katowic. W tym klubie trenuje od 14 roku życia.

Mourinho postradał zmysły. Czyhał na sędziego na parkingu. "Ty je***a hańbo!"

Choć piłka nożna kobiet w Polsce nie jest jeszcze tak popularna, jak w innych państwach, to zainteresowanie wzrasta. Piłkarki GKS-u Katowice przyniosły w tym sezonie dumę swojemu klubowi i miastu. W 8 lat dokonały w końcu tego, co piłkarzom nie udało się przez cały okres istnienia męskiej sekcji i zdobyły mistrzostwo Polski. Ten sukces został doceniony również przez miejskie władze. Prezydent Katowic spotkał się z zawodniczkami i pogratulował im osiągnięcia z tego sezonu.