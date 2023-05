"Rosyjskie serce" ma gigantyczne kłopoty. Przemyt 1300 kg kokainy za 75 mln euro

Quincy Promes już od kilku lat wzbudza kontrowersje i obraca się w środowisku przestępczym. W lipcu 2020 roku miał zaatakować nożem jednego ze swoich kuzynów i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, ale odwołał się od wyroku skazującego. Śledztwo wznowiono w marcu. Później holenderska policja powiązała go z zabójstwem dwóch innych piłkarzy oraz z grupą przestępczą importującą narkotyki. Obecnie Promes jest zawodnikiem Spartaka Moskwa i stara się o rosyjskie obywatelstwo. To ono ma go uchronić przed kolejnymi zarzutami, a te są niezwykle poważne.

REKLAMA

Zobacz wideo Sukces kadry U17. Nie chodzi tylko o wynik

Quincy Promes baronem narkotykowym? Ponad tona za 75 milionów euro

Publiczna stacja telewizyjna NOS w Holandii poinformowała o nowych zarzutach wobec Quincy'ego Promesa. 31-latek został oskarżony o udział w przemycie łącznie 1363 kilogramów kokainy. W styczniu 2020 roku służby udaremniły przerzucenie dwóch partii narkotyków w porcie w Antwerpii. Pierwsza a nich zawierała 650 kilogramów, a druga 713 kilogramów. Według National Drug Monitor łączna wartość substancji to ponad 75 milionów euro.

Holenderska gwiazda ukrywa się w Rosji. "To moja ojczyzna". Nowy bohater Moskwy

Holenderskie służby 25 kwietnia aresztowały już wspólnika Promesa, ale do tej pory jego zatrzymanie nie zostało upublicznione. W poniedziałek 5 czerwca odbędzie się wstępna rozprawa w sądzie w Amsterdamie. Piłkarza na niej jednak nie będzie, ponieważ ma "zobowiązania kontraktowe wobec Spartaka Moskwa". Media informują, że rzekome zobowiązania mogą mieć związek ze strachem 31-latka przed zatrzymaniem w Holandii.

Promes stara się o rosyjski paszport i prawdopodobnie niedługo go otrzyma. Sam przyznał w jednym z wywiadów, że ma "rosyjskie serce" i czuje się Rosjaninem. Kraj Władimira Putina jest dla niego również schronieniem przed zarzutami i więzieniem. Nie oznacza to jednak, że jeśli nie pojawi się na rozprawie, to ta nie będzie mogła się odbyć. Holendrzy mogą przeprowadzać procesy sądowe bez obecności oskarżonego, ale wraz z jego adwokatem.

Były kolega Lewandowskiego ścigany. Sąd wydał nakaz aresztowania. Szokujące wieści

- Wyjaśnień udzielę na rozprawie w poniedziałek - mówił adwokat piłkarza Robert Malewicz w rozmowie z holenderskim Het Parool. Nie wiadomo, ile lat pozbawienia wolności grozi Promesowi, jeśli prokuratura udowodni jego winę. Wiadomo jednak, że za napaść z nożem z 2020 roku żąda dwóch lat bezwzględnego więzienia.