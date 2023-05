Bukmacherzy wycofali z oferty mecz w polskiej lidze. Zaskakujący powód

Kotwica Kołobrzeg świetnie sobie radzi w tym sezonie. Na jedną kolejkę przed końcem jest wiceliderem z dorobkiem 58 punktów i znajduje się na dobrej drodze do bezpośredniego awansu do I ligi. Musi jednak mieć się na baczności, ponieważ w tabeli panuje duży ścisk i nad trzecim Stomilem Olsztyn i czwartym Zniczem Pruszków ma tylko dwa punkty przewagi. Oba te kluby mogą wykorzystać wpadkę Kotwicy i wskoczyć na jej miejsce. Liderem jest Polonia Warszawa, która ma już zapewniony awans.

Mecz Kotwicy wycofany przez bukmacherów

W ostatniej kolejce Kotwica zmierzy się z Pogonią Siedlce. To spotkanie odbędzie się w niedzielę o godzinie 18:00. Na niedługo przed jego rozpoczęciem doszło do zaskakującej sytuacji. Portal Meczyki.pl przekazał, że część bukmacherów wycofała to starcie ze swoich ofert. Źródło podało również możliwe przyczyny takiej decyzji.

Dziennikarze twierdzą, że klub z Kołobrzegu miał motywować finansowo Pogoń Siedlce, aby ta prezentowała się jak najlepiej z rywalami Kotwicy w walce o awans i urywała im punkty. Kotwica obecnie nie odniosła się do tych oskarżeń i nie wiadomo dokładnie, jakie jest jej stanowisko. Zdaniem mediów niewykluczone jest, że sprawą zajmie się PZPN. "Nie ma twardych dowodów na to, że piłkarze z Siedlec otrzymują środki finansowe z Kołobrzegu. Nie zmienia to jednak faktu, że na ten temat odbywają się nieformalne rozmowy w klubach, jak i samym PZPN" - czytamy w tekście.

Tabela II ligi na jedną kolejkę przed końcem:

Polonia Warszawa 64 pkt bilans bramek 56:35 Kotwica Kołobrzeg 58 pkt 44:32 Stomil Olsztyn 56 pkt 51:32 Znicz Pruszków 56 pkt 48:37

Polonia Warszawa bohaterem podobnej sytuacji

Rok temu podobna afera dotyczyła Polonii Warszawa. Prezes Legionovii Dariusz Ziąbski oskarżył działaczy tego klubu o finansowe motywowanie rywali, aby ci urywali punkty ekipie z Legionowa. Wówczas oba te kluby walczyły o awans do II ligi. Jak wiemy, ostatecznie ligę wygrała warszawska drużyna. - Uważam jednak za mało etyczną sytuację, w której dajesz komuś premię za pokonanie nas, a za kilka tygodni sam grasz z tą drużyną. W środowisku to żadna tajemnica - grzmiał wówczas Ziąbski w rozmowie z TVP Sport.

