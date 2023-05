Były kolega Lewandowskiego ścigany. Sąd wydał nakaz aresztowania. Szokujące wieści

Ostatnie miesiące nie należą do udanych dla Douglasa Costy. Piłkarz w lipcu ubiegłego roku przeniósł się z Juventusu do Los Angeles Galaxy i nie radzi sobie w nim zbyt dobrze. Nie tak dawno informowaliśmy o tym, że 32-latek przedwcześnie zakończył spotkanie z Houston Dynamo (0:3), kiedy w doliczonym czasie gry postanowił brutalnie powalić na ziemię zawodnika rywala. Od jakiegoś czasu zmaga się również z urazem, który wyklucza go z gry. Okazuje się, że Brazylijczyk ma jednak dużo większe problemy poza boiskiem.

Douglas Costa ma poważne problemy. Sąd w Brazylii wydał nakaz aresztowania piłkarza

Jak donosi serwis GZH, Sąd Rodzinny w Porto Alegre wydał w piątek nakaz aresztowania Costy w związku z niepłaceniem przez niego alimentów. Kiedy tylko piłkarz powróci do rodzimego kraju, natychmiast trafi do więzienia. Poinformowano również, że będzie on musiał przebywać w miejscu odseparowanym od pozostałych więźniów. Szczegóły sprawy nie są znane, ponieważ władze sądownicze obowiązuje tajemnica zawodowa.

Costa może uniknąć odpowiedzialności tylko, jeśli ureguluje dług. Może to zrobić w dowolnej jednostce służby więziennej. Wtedy jego prawnik Sergio Queiroz może zażądać wycofania nakazu zatrzymania. Mężczyzna przekazał w rozmowie z GZH, że szykuje apelację o uchylenie decyzji sądu, ponieważ chce, aby sprawiedliwości stało się zadość.

Costa rozegrał w tym sezonie MLS zaledwie cztery mecze, w których nie udało mu się trafić do bramki rywala. Jego LA Galaxy zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tabeli konferencji zachodniej z dorobkiem zaledwie dziewięciu punktów. Najbliższy mecz rozegrają w czwartek 1 czerwca, kiedy zmierzą się z Real Salt Lake.

Brazylijczyk był w przeszłości piłkarzem m.in. Juventusu, czy Bayernu Monachium, w którym dwukrotnie miał okazję przecinać się w szatni z Robertem Lewandowskim. Po raz pierwszy trafił do niemieckiego klubu w 2015 roku. Po dwóch latach odszedł jednak do Juventusu, który ponownie wypożyczył go do mistrza Niemiec w sezonie 2020/21.