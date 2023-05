Niemcy pod wrażeniem gry Polaków w półfinale ME. Pochwałom nie ma końca

Młodzi polscy piłkarze po pasjonującym spotkaniu przegrali półfinał mistrzostw Europy z Niemcami 3:5. - Polacy odpadają, ale mogą spojrzeć w lustra. Nie zmienili stylu gry i tak długo, jak mieli siły, dorównywali Niemcom. Półfinałowy mecz mistrzostw Europy do lat 17 wystawił im rachunek za tak energiczną i ambitną grę w całym turnieju. Pod koniec zabrkało im sił. Kończą z brązowymi medalami. - Osiągnęli też niewymierny sukces - mówi Marcin Dorna, dyrektor sportowy PZPN - pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

"Mecz zapierał dech w piersiach"

Niemieckie media doceniają wielki sukces swojej drużyny i podkreślają świetne widowisko, jakie drużyna stworzyła z Polską. - Niemiecka kadra U17 w finale mistrzostw Europy po spektakularnym zwycięstwie 5:3 z Polską. Mecz zapierał dech w piersiach. Niemcy dwukrotnie przegrywali, ale ostatecznie mieli większą jakość w drugiej połowie. Mogli nawet wygrać wyżej, ale dwa razy Polaków uratowała poprzeczka - pisze niemiecki "Kicker".

- Nasze potomstwo tuż od zdobycia tytułu - to z kolei tytuł dziennika "Bild". Dziennikarze w krótkiej relacji ze spotkania podkreślają, że zespół potrafił się podnieść po tym jak dwa razy przegrywał i po zaciętym spotkaniu pokonał Polaków. - To była wielka wymiana ciosów. Polacy roztrwonili dwa razy prowadzenie, a my byliśmy skuteczni w drugiej połowie - dodaje portal sportbuzzer.de.

Niemiecki Związek Piłki Nożnej podkreśla, że drużyna może zdobyć pierwszy raz trofeum mistrza Europy od 2009 roku. - Marzenie o pierwszym tytule jest aktualne. Po pasjonującym meczu pokonaliśmy Polskę 5:3 - czytamy. Niemcy dodali też, że drużyna w pierwszej połowie wydawała się zszokowana szybkim prowadzeniem rywali.

Dziennikarze cytują też słowa trenera Niemców - Christian Wuck.

- Jesteśmy naprawdę dumni z chłopaków. Mam nadzieję, że Niemcy teraz również zdają sobie sprawę, że dorasta tutaj pokolenie, które rozrywa się na boisku o koszulkę narodową i wnosi niemiecką mentalność na boisko - tak jak to było kiedyś. To był z pewnością niezwykle interesujący mecz dla widzów. To była wymiana ciosów - [powiedział.

"Polacy mają bardzo utalentowany skład - zwłaszcza w ataku"

Niemiecki szkoleniowiec pochwalił też polski zespół.

- Przygotowaliśmy się na rywali, którzy mają bardzo utalentowany skład - zwłaszcza w ataku. Udowodnili to ponownie i zasłużenie prowadzili do przerwy. W drugiej połowie dokonaliśmy zmiany i byliśmy nieco bardziej zwarci w środku pola. Wiedzieliśmy też, że Polska w końcu osłabnie. Tak było już w poprzednich meczach, że nie mogli grać cały czas na tym samym, wysokim poziomie. I tak było dziś. Wykorzystaliśmy to i zasłużyliśmy na finał - dodał Wuck.

Niemcy w finale ME U-17 zmierzą się z Francją, która pokonała Hiszpanię 3:1 (0:0). Gole dla zwycięzców zdobyli: Mathis Lambourde (73.), Yanis Issoufou (80.) oraz Tidiam Gomis (91.), a dla pokonanych wielki talent FC Barcelony - Lamine Yamal (69.).