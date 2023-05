Polska totalnie zaskoczyła Niemcy. Polacy dwukrotnie na prowadzeniu w półfinale ME [WIDEO]

Reprezentacja Polski do lat 17 jest już w strefie medalowej mistrzostw Europy. Fazę grupową zakończyła na pierwszym miejscu w tabeli, a w ćwierćfinale pokonała 3:2 Serbię po bramce z rzutu wolnego w 89. minucie. W półfinale trafiła na Niemcy.

REKLAMA

Zobacz wideo W Barcelonie wszyscy już żyją przyszłym sezonem. "Dominuje jeden temat"

Tak reprezentacja Polski wyszła na prowadzenie w meczu z Niemcami. Piękna akcja

Mecz zaczął się od odważnych ataków rywali, ale to Polacy jako pierwsi strzelili gola. W siódmej minucie Igor Brzyski wygrał pojedynek główkowy i zagrał do Filipa Rejczyka. Ten efektownie obrócił się i podał do Filipa Wolskiego, który po akcji lewą stroną wycofał piłkę przed bramkę Niemców. Tam czekał na nią Daniel Mikołajewski i strzałem z pierwszej piłki pod poprzeczkę wyprowadził swój zespół na prowadzenie.

Zaraz po utrzymaniu Korona Kielce potężnie "obrywa". Przyszłość pod znakiem zapytania

W kolejnych minutach Polacy dalej grali ofensywnie i dążyli do podwyższenia wyniku. Jednak Niemcy także nie odpuszczali i w 22. minucie doprowadzili do wyrównania za sprawą Maxa Moerstedta.

Zmiany w najgorszej drużynie ekstraklasy. Wybrali nowego trenera. Wraca na stare śmieci

Dwie koronkowe akcje Polaków dały bramki w półfinale ME z Niemcami

Dziewięć minut później po kolejnej kapitalnej akcji zespół Marcina Włodarskiego znów wyszedł na prowadzenie. Brzyski zagrał do Mikołajewskiego, który wypatrzył w polu karnym Karola Borysa i podał mu piłkę piętą. Pomocnik strzałem przy bliższym słupku trafił na 2:1. Taki wynik utrzymał się do przerwy.

Na początku drugiej połowy Niemcy odrobili straty, a w 65. minucie prowadzili 3:2. Niedługo później wyrównał Wolski, ale na więcej Polaków nie był stać i ostatecznie przegrali 3:5.